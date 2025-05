Ferimento omicidio e suicidio | le ultime 48 ore di Emanuele De Maria

In un drammatico susseguirsi di eventi, Emanuele De Maria, detenuto in regime di lavoro esterno, ha scatenato un omicidio e sfiorato un altro crimine in sole 48 ore. Uscito dalla casa circondariale di Bollate, dove stava scontando una pena di 14 anni per l'omicidio di Emma, una giovane prostituta tunisina, la sua libertà si è trasformata in un incidente tragico. La situazione ha scosso i confini della giustizia.

AGI - Un omicidio, un altro fortunatamente evitato solo per l'intervento dei medici, e la scelta di farla finita. Emanuele De Maria, detenuto ammesso al lavoro esterno, ha fatto tutto questo nelle ultime 48 ore. Venerdì alle 13.30 ha lasciato la casa circondariale di Bollate, dove stava scontando la condanna a 14 anni e 3 mesi per l'omicidio del 2026 di "Emma", la prostituta tunisina 23enne Racheb Oumaim ammazzata nei pressi dell'ex hotel Zagarella a Castel Volturno. Il 35enne anziché andare al Hotel Berna a pochi passi dalla stazione Centrale dove lavorava come receptionist dal novembre del 2023 si è incontrato con la collega Chamila Wijesuriyauna, la cinquantenne italiana con origini cingalesi. I due sono stati ripresi insieme da una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze dell'abitazione della donna in via Gorki a Cinisello Balsamo, al confine con Milano. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Ferimento, omicidio e suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria

Omicidio, ferimento, suicidio: le ultime 48 ore di De Maria - AGI - Un omicidio, un altro fortunatamente evitato solo per l'intervento dei medici, e la scelta di farla finita. Emanuele De Maria, detenuto ammesso al lavoro esterno, ha fatto tutto questo nelle ultime 48 ore. Venerdì alle 13.30 ha lasciato la casa circondariale di Bollate, dove stava scontando la condanna a 14 anni e 3 mesi per l'omicidio del 2026 di "Emma", la prostituta tunisina 23enne Racheb Oumaim ammazzata nei pressi dell'ex hotel Zagarella a Castel Volturno. 🔗Leggi su agi.it

