Fedez si sfoga dopo gli eventi della Kings League | Blur insulta i miei giocatori e il mio staff

Il rapper milanese e lo streamer romano avrebbero rischiato di scatenare una rissa durante le semifinali dellaKingsLeague. Fedez avrebber poi commentato la vicenda nelle sue stories, mentre il web sarebbe diviso di fronte a questo scontroL'articolo Fedez si sfogadopo gli eventidellaKingsLeague: “Blurinsulta i mieigiocatori e il mio staff” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez si sfoga dopo gli eventi della Kings League: “Blur insulta i miei giocatori e il mio staff”

“Il gossip fa parte del gioco, ma fa male quando si parla male di te in giro”: Sarah Toscano rompe il silenzio dopo le voci sul flirt con Fedez - Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Sarah Toscano ha modo di commentare le voci secondo cui a Sanremo avrebbe lasciato una festa in compagnia di Fedez. La cantante bolla quei pettegolezzi come finti, e inizia così a fare i conti con le prime seccature derivanti dall’essere una persona con una certa popolarità: “Il gossip a volte va un po’ oltre, sai che una volta che hai una carriera pubblica il gossip fa parte del gioco”, spiega nel salotto di Canale 5. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

A Fedez già non piace il nuovo papa (nonostante il nome): le accuse poco dopo l’elezione di Leone XIV - Appena annunciato al mondo il nuovo pontefice, Fedez ha già fatto capire che non ha particolare simpatia per Leone XIV. Neanche la scelta di Robert Francis Prevost di chiamarsi come suo figlio maggiore deve avergli smosso qualche sussulto di empatia. In una storia su Instagram, Fedez ha rilanciato le vecchie accuse su presunti insabbiamenti da parte di Prevost in merito a casi di abusi su minori da parte di altri prelati. 🔗Leggi su open.online

Ricordate il bacio di Fedez e Rosa Chemical a Sanremo? Dopo anni ecco tutta la verità! - È stato uno dei momenti più controversi e discussi del Festival di Sanremo degli ultimi anni: Rosa Chemical che, nel bel mezzo della sua esibizione, si avvicina a Fedez in platea, twerka sulle sue gambe e poi lo bacia appassionatamente in diretta nazionale. Un gesto che ha fatto esplodere il web, scatenando polemiche, meme e addirittura un esposto per atti osceni.Ma la vera scossa è arrivata nel dietro le quinte: Chiara Ferragni, presente all’Ariston come co-conduttrice, si sarebbe infuriata con il marito subito dopo il gesto. 🔗Leggi su donnapop.it

Fedez, lo sfogo contro Blur dopo la rissa sfiorata alla Kings League Italy: Augura tumore e morte; Fedez, lo sfogo contro Blur dopo la rissa sfiorata alla Kings League Italy: Augura tumore e morte; Lo sfogo di Fedez: Ho scelto Chiara con convinzione. Pagherò per i miei errori; Il lungo attacco di Ferragni a Fedez (senza sconti): «Ho sopportato in silenzio per anni, il nostro rapporto è stata una totale presa in giro». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fedez, lo sfogo contro Blur dopo la rissa sfiorata alla Kings League Italy: "Augura tumore e morte" - Scoppia il caos in campo, il rapper di Rozzano sui social spiega la sua verità ... 🔗msn.com

Fedez sui social dopo la rissa sfiorata con il content creator Blur: «Prima o poi una pizza in faccia gli può arrivare» - Il rapper ha spiegato le ragioni dello scontro su Instagram con alcune storie in cui si sfoga e accusa il content creator di comportanti offensivi e un clima tossico: «Augura tumore e morte a chiunque ... 🔗vanityfair.it

Lo sfogo di Fedez dopo la rissa sfiorata con Blur in Kings League: "Potrebbe arrivarti una pizza in faccia" - Fedez ha parlato della rissa sfiorata con Blur durante una partita di Kings League e spiegato i motivi per cui è nata ... 🔗virgilio.it