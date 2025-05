Federica Brignone | “Rifarei tutto ma ancora oggi non voglio vedere il video dell’incidente”

FedericaBrignone si è aperta nel salotto di Verissimo, ripercorrendo i momenti dell'incidente avvenuto durante i Campionati italiani 2025 a Moena lo scorso 3 aprile: "Non voglio rivedere la caduta". 🔗Leggi su Fanpage.it

Oggi non dimenticate di festeggiare Federica #Brignone 34 anni e non sentirli che dopo ventotto anni ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di #sci nel giganteLeggi la discussione

La forza mentale della #brignone ha dell'incredibile#saalbach #SkiAlpin #medal #goldmedal Leggi la discussione

Federica Brignone torna in Italia: “Mi sono emozionata per tutto l’inverno, ho fatto qualcosa di speciale” - Federica Brignone è tornata in Italia stamattina dopo la trionfale trasferta americana che le ha regalato il secondo successo della carriera nella classifica generale di Coppa del Mondo, oltre alla conquista delle Coppe di discesa libera e di slalom gigante. La valdostana ha chiuso a Sun Valley una stagione trionfale, in cui si è messa al collo anche due medaglie ai Mondiali di Saalbach con l’oro in gigante e l’argento in superG. 🔗Leggi su oasport.it

Federica Brignone racconta la terribile caduta e scaccia le polemiche: “Rifarei tutto uguale” - Per Federica Brignone è già iniziato il recupero dopo il drammatico incidente in Val di Fassa negli Assoluti, in Gigante. L'operazione per ridurre la frattura scomposta di tibia e perone e sul crociato sinistro è andata benissimo: "Ero felice, mi mancava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Rifarei tutto... tranne cadere"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Federica Brignone: “Sto rimettendo tutto a posto, ho sbagliato due volte lo stesso passaggio” - Federica Brignone ha firmato il settimo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un ritardo di 55 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, marcando da vicino la svizzera Lara Gut-Behrami, con cui sta duellando per la conquista della Sfera di Cristallo.L’azzurra, reduce dalle due vittorie in gigante a Sestriere e con un vantaggio di 190 punti sull’elvetica, ha analizzato la propria giornata in Norvegia attraverso i canali federali: “Dopo Sestriere mi ... 🔗Leggi su oasport.it

Federica Brignone: “Rifarei tutto, ma ancora oggi non voglio vedere il video dell’incidente” - Federica Brignone si è aperta nel salotto di Verissimo, ripercorrendo i momenti dell'incidente avvenuto durante i Campionati italiani 2025 a Moena lo ... 🔗fanpage.it

Federica Brignone: "Sono caduta nel periodo più felice della mia carriera" - Federica Brignone parla di come l'affetto dei fan e il sostegno che il fratello e i genitori le hanno dato l'abbiano aiutata a superare l'infortunio. 🔗libero.it

Federica Brignone: "Sto lottando per poter andare alle Olimpiadi Invernali" - Federica Brignone parla della sua riabilitazione, della sua volontà di poter partecipare alle prossime Olimpiadi Invernali e parla della chiamata da parte ... 🔗libero.it