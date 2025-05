FedericaBrignone si sta dando da fare nel suo percorso riabilitativo dopo il pauroso incidente nel corso dei campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa. Il bruttissimo infortunio alla gamba sinistra è stato affrontato col solito piglio coraggioso e combattivo dalla campionessa di La Salle che, dopo aver concluso un’annata straordinaria tra Coppa del Mondo e Mondiali, si trova a dover affrontare una nuova prova.La fuoriclasse valdostana, però, non vuol piangersi addosso ed ecco che si è potuta godere una giornata agliInternazionalid’Italia di tennis, al Foro Italico di Roma. L’azzurra, nelle vesti di appassionata e tifosa, ha assistito alle partite ieri di Matteo Berrettini e di JannikSinner, con cui ha posato per alcune foto e scambiato alcune parole.“In quel di Roma, agliInternazionali di Italia!! Visto che sport, al momento, non ne posso fare. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone agli Internazionali d’Italia: “Mi ispira la forza di Jannik Sinner”