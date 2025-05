Federica Brignone a Verissimo | Non riesco ad appoggiare la gamba La caduta? Mai rivista Ecco cosa mi ha detto Mattarella

FedericaBrignone torna a Verissimo un mese dopo la brutta caduta sugli sci che le è costato un brutto infortunio che rischia di mettere in dubbio la sua presenza alle prossime Olimpiadi di. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Brignone a Verissimo: «Non riesco ad appoggiare la gamba. La caduta? Mai rivista. Ecco cosa mi ha detto Mattarella»

Federica Brignone chi è, a Verissimo la sciatrice un mese dopo l’infortunio - (Adnkronos) – A un mese dall'infortunio, avvenuto giovedì 3 aprile in Val di Fassa, sarà in collegamento oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo, Federica Brignone, la campionessa del mondo di sci, che parlerà dell'intervento, del percorso di riabilitazione e dei suoi prossimi obiettivi. Federica Brignone è nata il 14 luglio del 1990. La passione per lo […]L'articolo Federica Brignone chi è, a Verissimo la sciatrice un mese dopo l’infortunio proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Federica Brignone: l’intervista a ‘Verissimo’ andrà in onda domenica 6 aprile - È stata al centro della cronaca in questi giorni a causa di una brutta caduta di cui è stata vittima nel corso della seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Federico Brignone, vincitrice 2025 della Coppa del Mondo Generale di sci alpino, ora sta bene e, per augurarle pronta guarigione, Silvia Toffanin e il suo team hanno deciso di mandare in onda a ‘Verissimo’ domenica 6 aprile l’intervista che la sportiva aveva registrato qualche giorno prima dell’incidente. 🔗Leggi su quotidiano.net

Federica Brignone: “Rifarei tutto, ma ancora oggi non voglio vedere il video dell’incidente” - Federica Brignone si è aperta nel salotto di Verissimo, ripercorrendo i momenti dell'incidente avvenuto durante i Campionati italiani 2025 a Moena lo ... 🔗fanpage.it

Federica Brignone: "Sto lottando per poter andare alle Olimpiadi Invernali" - A "Verissimo" la campionessa racconta della sua riabilitazione: "Un piccolo step al giorno per me è importante" ... 🔗msn.com