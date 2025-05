Favara madre di 5 figli muore carbonizzata | un’agghiacciante video ricostruisce l’accaduto

In breve da Zazoom:

Nel giorno dedicato alla Festa della Mamma, la comunità di Favara si è trovata a fronteggiare un dramma inaspettato e straziante. Valeria Di Gloria, 41 anni e madre di cinque figli, ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto presso un distributore di carburante. La sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli abitanti del paese.

Il dramma nel giorno della Festa della MammaNel giorno che celebra la maternità, a Favara – paese di trentamila abitanti in provincia di Agrigento – si è consumata una tragedia che ha lasciato un’intera comunità attonita. Valeria Di Gloria, 41 anni, madre di cinque figli, è morta carbonizzata accanto alla sua Fiat Punto, nel piazzale del distributore Lukoil situato in contrada San Benedetto, lungo la provinciale che collega Aragona Caldare a Favara.Valeria Di Gloria ha cosparso l’auto di benzina e poi ha appiccato il fuocoLe prime ricostruzioni avevano fatto pensare a un drammatico incidente, ma già nelle ore successive l’ipotesi è cambiata radicalmente. I carabinieri, analizzando le immagini del sistema di video-sorveglianza dell’impianto, hanno assistito a una scena sconvolgente: la donna cosparge di benzina l’auto – nonostante fosse alimentata a diesel – e poi appicca il fuoco, innescando il rogo che l’ha uccisa. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Favara, madre di 5 figli muore carbonizzata: un’agghiacciante video ricostruisce l’accaduto

Approfondimenti da altre fonti

Papà contro il vaccino Covid ai figli minori: il tribunale di Milano gli leva l'affido, poi lo toglie anche alla madre e assegna i bambini ai Servizi Sociali - Nonostante il parere di un'immunologa consultata dal padre, la quale aveva prescritto specifici approfondimenti diagnostici per la ragazza, i giudici ritengono non solo di dare il via libera alla terza inoculazione (sulla base di un certificato fornito da un medico di base che, secondo il padre, mai 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

“I miei figli non vogliono dividere le loro cose? È giusto”: così una madre cresce bimbi cha sanno dire “no” - Forzare i bambini a condividere non li rende più generosi, ma può minare la loro capacità di stabilire confini. A esserne convinta è una madre ed esperta di genitorialità che ha recentemente proposto un approccio basato più sul rispetto e l'autonomia dei piccoli per aiutarli a sviluppare una maggiore consapevolezza del consenso e a costruire relazioni più sane.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Consulta: ok domiciliari al padre se la madre non può farsi carico figli - La Corte Costituzionale risponde con una sentenza a una questione sollevata dai Tribunali di Bologna e di Venezia 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Tragedia ad Agrigento, si suicida una madre di 5 figli; Tragedia a Favara (AG), madre di cinque figli trovata carbonizzata in un distributore benzina; Valeria Di Gloria, madre di 5 figli morta dal benzinaio. La verità dalle telecamere: l'auto travolta dalle fia; FAVARA, TRAGEDIA NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA: MADRE SI DÀ FUOCO AL DISTRIBUTORE, INIZIALMENTE SEMBRAVA UN INCIDENTE. 🔗Cosa riportano altre fonti

Valeria Di Gloria, madre di 5 figli morta dal benzinaio. La verità dalle telecamere: l'auto travolta dalle fiamme, il corpo carbonizzato - Il giorno della festa della mamma s'è trasformato in tragedia per una famiglia di Favara, paese di poco più di trentamila abitanti a 22 km da Agrigento. Una donna di 41 ... 🔗leggo.it

Valeria Di Gloria, madre di 5 figli morta carbonizzata dal benzinaio: era mamma di 5 figli - Valeria Di Gloria, 41 anni e madre di cinque figli, si è tolta la vita al distributore di carburante tra Aragona e Favara. 🔗41esimoparallelo.it

Tragedia ad Agrigento, si suicida una madre di 5 figli - L'analisi dei filmati della video-sorveglianza del distributore di carburante Lukoil, fatta dai carabinieri conferma l'ipotesi degli investigatori: la donna di 41 anni, trovata carbonizzata a Favara ... 🔗ansa.it