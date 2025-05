Fantapapa centomila partecipanti La vincitrice è una donna di 60 anni

Sono stati oltre 100mila i partecipanti al Fantapapa, il gioco (senza premi) inventato da due pavesi, Mauro Vanetti e Pietro Pace (nella foto), per provare a dare un nome al successore di Papa Francesco. "Non avrei pensato che potessero essere così tanti – ha ammesso Vanetti, lo sviluppatore del gioco –. Scherzando con Pietro avevo puntato su 50mila persone, Pietro invece aveva detto 100mila ed è andato molto più vicino".È italiana la maggior parte dei fantavaticanisti, ma non sono mancati partecipanti all’estero: Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Australia. Italiani, però, i quattro che si sono piazzati sul podio (due ex aequo al terzo posto). A vincere è stata una donna (“Papessa Giovanna“ nel gioco) che non ha voluto rivelare la propria identità. "Abbiamo parlato con Giovanna – ha detto Vanetti – che ci ha rivelato di essere una donna di oltre 60 anni, ha ringraziato e benedetto ogni persona che ha giocato e ha chiesto di mantenere l’anonimato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fantapapa, centomila partecipanti. La vincitrice è una donna di 60 anni

Ma il Fantapapa elegge Zuppi. La gloria eterna della vincitrice va a una Papessa - Pubblicata la classifica finale del gioco online che ha conquistato in poche settimane più di centomila fantaelettori. Sorpresa, per arrivare sul podio non è stato necessario azzeccare Prevost

