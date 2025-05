Famiglie isolate l’emergenza si poteva evitare

Da quasi un mese diverse Famiglie della località Cozzanello sono di fatto isolate a causa di una frana che ha reso non più percorribile con i mezzi via Gianfranceschi e le loro abitazioni raggiungibili esclusivamente a piedi. Una residente di via Gianfranceschi non può utilizzare l’auto ed è stata costretta ad acquistare una bici per muoversi. Fratelli d’Italia torna alla carica: "Una situazione di emergenza che, secondo quanto denunciato da Fratelli d’Italia, poteva e doveva essere evitata con una programmazione adeguata e un’attenzione maggiore al territorio e al dissesto idrogeologico. Già un anno fa, i residenti della zona avevano segnalato, con invio di una Pec, al Comune la precarietà della situazione, evidenziando i rischi legati alla stabilità del terreno. Tuttavia, le loro preoccupazioni sono rimaste inascoltate. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Famiglie isolate, l’emergenza si poteva evitare"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Decreto bollette approvato: bonus da 200 euro, aiuti a famiglie, imprese e piscine - Il Decreto bollette è stato convertito in legge con il voto di fiducia del Senato, che ha approvato il provvedimento con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto, dopo il precedente via libera della Camera.

Su questo argomento da altre fonti

La montagna fa paura. Frane e strade chiuse. Famiglie isolate a Massa e Montignoso - Ogni volta che piove la nostra provincia è in ginocchio. Ormai è diventata normalità. Se non si allaga la costa, ci pensa la montagna a far impensierire le amministrazioni comunali di Massa e Montignoso. Ieri notte, a causa delle insistenti piogge, una frana ha colpito la strada comunale per Vietina, che al momento è chiusa al traffico. La frazione risulta isolata, circa una trentina di persone, "ma stiamo già lavorando – spiega il sindaco Gianni Lorenzetti –per ripristinare almeno parzialmente la viabilità entro il primo pomeriggio". 🔗Leggi su lanazione.it

Emergenza Vesuvio, Postiglione e l’Alto Sele aprono all’accoglienza delle famiglie napoletane - Tempo di lettura: 2 minuti“Di fronte alla minaccia di una catastrofe naturale, abbiamo il dovere di offrire ospitalità e accoglienza al popolo vesuviano”. Con queste parole, il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, ha commentato l’emergenza abitativa legata a un possibile evento sismico nell’area vesuviana.Nella mattinata di ieri, presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, il Comune di Postiglione ha ospitato un primo incontro informativo, alla presenza dei sindaci, assessori e tecnici rappresentanti dei comuni di Castelnuovo di Conza con il sindaco Onorato Francione, Serre con ... 🔗Leggi su anteprima24.it

Il decreto bollette per le famiglie: "Non basta: c’è un’emergenza" - Il senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto “Decreto Bollette”, convertendo in legge un pacchetto di misure da 3 miliardi di euro destinato a contrastare il caro-energia che grava su famiglie e imprese italiane. Tra le disposizioni più rilevanti spicca un sostegno economico straordinario da 200 euro destinato alle famiglie con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, che può arrivare fino a 500 euro per i nuclei già beneficiari del bonus sociale, ovvero quelli con un Isee inferiore a 9. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Entroterra Rimini, nevica ancora, si ipotizza utilizzo esercito Video Entroterra Rimini, nevica ancora, si ipotizza utilizzo esercito

Cosa riportano altre fonti

Famiglie isolate, l’emergenza si poteva evitare; Le notizie del 15 marzo del maltempo in Toscana: Giani chiede lo stato di emergenza nazionale; Messina sott'acqua, torrenti esondati e strade allagate da nord a sud: case invase dal fango, persone isolate; La Lunigiana si sgretola. Sassi e fango nelle strade, viabilità va sott’acqua e famiglie isolate. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Famiglie isolate, l’emergenza si poteva evitare" - Da quasi un mese diverse famiglie della località Cozzanello sono di fatto isolate a causa di una frana che ha reso non più percorribile con i mezzi via Gianfranceschi e le loro abitazioni raggiungibil ... 🔗lanazione.it

B&B Social, soluzione dopo le polemiche: alla struttura di Antraccoli entreranno in 18 - fragilità socio-economica ed emergenza abitativa, con particolare riguardo a famiglie); coabitazioni (alloggi Erp o reperiti sul mercato, Servizio sociale e Fondazione Casa) 23 ospiti (famiglie in ... 🔗luccaindiretta.it

L’immobile di Antraccoli accoglierà 5 famiglie in emergenza abitativa - fragilità socio-economica ed emergenza abitativa, con particolare riguardo a famiglie); coabitazioni (alloggi Erp o reperiti sul mercato – Servizio sociale e Fondazione Casa) 23 ospiti (famiglie in ... 🔗noitv.it