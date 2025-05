fallout un attore potrebbe aver svelato il numero di stagioni della serie tv amazon

In breve da Zazoom:

Durante un’intervista al Comic Con di Liverpool, Aaron Moten, interprete di Maximus nella serie Fallout di Amazon Prime Video, ha rivelato un intrigante aspetto sulla lunghezza della produzione. Secondo i termini contrattuali, la serie sarebbe programmata per durare complessivamente cinque o sei stagioni, un dettaglio promettente che lascia presagire un'evoluzione ricca di avventure nel mondo post-apocalittico.

Durante un’intervista tenuta al Comic Con di Liverpool, Aaron Moten — volto del personaggio Maximus nella serieFallout di Amazon Prime Video — ha svelato un dettaglio interessante sul possibile futuro della produzione: secondo i termini contrattuali ricevuti al momento dell’ingaggio, lo show sarebbe stato pianificato per una durata complessiva di cinque o sei stagioni. Un’indiscrezione che, pur non essendo confermata ufficialmente, riflette le intenzioni iniziali dei produttori.Moten ha spiegato che al momento della firma gli fu indicato non solo il punto di partenza della sua storia, ma anche un punto di arrivo ben definito, previsto proprio tra la quinta e la sesta stagione. Questo suggerisce che gli autori abbiano strutturato un arco narrativo a lungo termine, pensato per raccontare con calma la crescita dei personaggi e per esplorare in profondità l’universo post-apocalittico di Fallout. 🔗Leggi su Game-experience.it