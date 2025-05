Faenza e la paura che non passa | Opere al palo non c’è sicurezza

Faenza (Ravenna) Come si presenta Faenza a due anni dall’alluvione che nel maggio 2023 ne fece la capitale italiana della crisi climatica? "Siamo tornati a una situazione paragonabile a quella dell’aprile del ‘23 – sintetizza il sindaco Massimo Isola –. I pochissimi interventi eseguiti finora, un nuovo muro a protezione del centro storico, l’inizio della realizzazione di un’area allagabile a difesa del quartiere Borgo, la ricostruzione degli argini, sono sufficienti appena a riportare la situazione a com’era subito prima delle alluvioni. La Romagna del futuro da qui ancora non si vede".Eppure il piano contenuto nel decreto presentato dal commissario Fabrizio Curcio alcuni giorni fa si presenta ambizioso: i dieci milioni all’anno che saranno a disposizione della regione dal 2027 al 2037 certificano il ruolo della Romagna come epicentro della crisi climatica, l’equivalente, in termini di risposta alle alluvioni, di quel che sono Pozzuoli per il bradisismo e i comuni della cintura vesuviana sul fronte dell’attività vulcanica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faenza e la paura che non passa: "Opere al palo, non c’è sicurezza"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Alessandra Amoroso incinta, tra emozioni contrastanti e la paura di non essere all'altezza - Alessandra Amoroso ha parlato per la prima volta in pubblico della sua gravidanza, visibilmente commossa nello studio de Le Iene. L’artista ha raccontato il turbinio di sensazioni che sta vivendo da quando ha scoperto di aspettare una bambina, che si chiamerà Penelope.

Ne parlano su altre fonti

Daniela Santanché si salva, non passa la mozione di sfiducia. «Nelle mie borse non c’è paura, sarò sempre quella del tacco 12». Apre all’ipotesi dimissioni - Come ampiamente prevedibile, la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanché, avanzata dall’opposizione, si è dissolta in un nulla di fatto. Con 134 sì e 206 no la Camera respinge. Era invece meno pronosticabile che la ministra prendesse la parola per difendersi dalla mozione di sfiducia avanzata dall’opposizione. Appena è iniziata l’aula della Camera, convocata per votare la mozione di sfiducia discussa due settimane fa, ha subito detto: «Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia anche se questa ha per oggetto fatti, tutti ... 🔗Leggi su open.online

Milan, passa la paura per Maignan! La situazione in vista dell’Inter - Mike Maignan, portiere del Milan, ha tirato un sospiro di sollievo dopo la brutta botta alla testa nell’ultima partita del Milan. Il portiere francese ha messo nel mirino la Coppa Italia con l’Inter.PAUSA – Dopo il brutto colpo subito contro Jimenez nella gara contro l’Udinese, Mike Maignan può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il portiere del Milan nel pomeriggio di oggi si è sottoposto a nuovi controlli medici e ha rassicurato i medici. 🔗Leggi su inter-news.it

Ai Blacks non basta una prova generosa e un ottimo Ndiaye: a Faenza passa Omegna - La prima doppia-doppia in serie B di Ndiaye (10 punti e 11 rimbalzi) e la squadra che lotta fino all’ultima goccia di sudore fino alla fine: queste sono le immagini che rimarranno nella memoria dei presenti al PalaCattani e che confermano il grande cuore dei Blacks. “C’è soltanto da fare un... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Esquilino, via Principe Amedeo, il video choc degli abitanti per le istituzioni: «Guardate come viviamo, nel centro storico» Video Esquilino, via Principe Amedeo, il video choc degli abitanti per le istituzioni: «Guardate come viviamo, nel centro storico»

Su questo argomento da altre fonti

Faenza e la paura che non passa: Opere al palo, non c’è sicurezza; Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna. Attesa la piena del Lamone in Romagna; Scende il livello dei fiumi Lamone e Senio, tanta paura ma pochi danni. Isola: Siamo esausti; Faenza, le cantine e i produttori concordano: «Anche se la paura generale c’è, per ora non notiamo grandi cali sulle vendite. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Faenza e la paura che non passa: "Opere al palo, non c’è sicurezza" - Il sindaco Isola: "I pochi interventi realizzati ci hanno giusto riportati a una situazione pre-catastrofe". I cittadini si mobilitano, raccolte diecimila firme per ottenere aree allagabili e casse di ... 🔗msn.com

Faenza, paura per la diffusione in città di un’erba infestante, può provocare patologie anche gravi - Ha assunto proporzioni imponenti, in centro storico, l’infestazione da Paretaia, un’erba selvatica molto diffusa, nota per i suoi effetti ... 🔗corriereromagna.it