Faccia a faccia sul centro Movida traffico e sicurezza nel confronto coi residenti

Da anni ormai si parla assiduamente del centro storico e del suo utilizzo, con un confronto più o meno costante tra i residenti e l’amministrazione comunale. La Giunta Fiorucci, dopo il recente incontro avuto con i proprietari dei locali sfitti lungo Corso Garibaldi, prosegue nel suo tentativo di ascoltare, comprendere e provare a risolvere le dinamiche che si creano all’interno del centro storico cittadino.Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto un incontro tra l’assessore allo sviluppo economico Micaela Parlagreco, l’assessore alla cultura Paola Salciarini e il capitano della polizia municipale Nadia Ercoli con una delegazione dell’associazione dei residenti del centro storico. Tra gli argomenti trattati, quelli che sono stati messi sotto la lente riguardano alcune "criticità che interessano la quotidianità della vita nel centro: sicurezza e inquinamento acustico, presenza e gestione dei club giovanili, funzionamento della Zona a traffico limitato, carenza di parcheggi e servizi igienici temporanei - in particolare nel periodo che va dalla discesa dei Ceri in città al 2 giugno - e la necessità di rivedere gli orari di accesso per i trasportatori", si legge in un comunicato del comune. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Faccia a faccia sul centro. Movida, traffico e sicurezza nel confronto coi residenti

