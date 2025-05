Fabio Canino sugli ascolti di Sognando Ballando Con le Stelle | “Non ci aspettavamo di più il nome è orribile”

FabioCanino ospite di TvTalk ieri ha parlato di SognandoBallando Con Le Stelle, partito venerdì sera, che ha perso, seppur di poco, agli ascolti contro Tradimento su Canale5. Il giudice ha commentato i dati auditel della serata, commentando: "Il nome (della trasmissione, ndr) è orribile". 🔗Leggi su Fanpage.it

Fabio Canino senza filtri su "Sognando Ballando con le Stelle": "Il titolo è orribile, ma è un regalo per i fan storici".

Venerdì 9 maggio ha finalmente esordito Milly Carlucci su Rai 1 con Sognando… Ballando con le stelle mentre su Canale 5 è andato in ondo un altro episodio della soap Tradimento. Su Rai 1 Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, ha debuttato con Sognando… Ballando con le stelle, uno show in quattro puntate realizzato per celebrare i 20 anni di Ballando con le Stelle. La grande novità è che un professionista ha la possibilità di diventare "maestro" di ballo.

Nella serata di ieri, venerdì 9 maggio 2025, su Rai1 il debutto di Sognando Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:42 alle 00:33, ha interessato 2.407.000 spettatori pari al 16.7% di share (Il Verdetto a 1.218.000 e il 19.2%). Su Canale5 Tradimento, dalle 21:41 alle 00:04, ha conquistato 2.472.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Mixed by Erry intrattiene 736.

Fabio Canino ospite di TvTalk ieri ha parlato di Sognando Ballando Con Le Stelle, partito venerdì sera, che ha perso, seppur di poco, agli ascolti contro ...

Sognando Ballando con le stelle, debutto deludente: Fabio Canino non ci sta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

La prima puntata di "Sognando Ballando con le stelle", condotta da Mia Ceran, ha registrato un 16,70% di share e circa 2,4 milioni di spettatori. Fabio Canino difende i risultati come positivi.

