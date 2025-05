Fa volare drone in fase di sorvolo vietato durante la festa di San Nicola | denunciato 40enne

Nel giorno del sorvolo delle Frecce Tricolori a Bari gli agenti della polizia locale in servizio sul Lungomare barese hanno notato un drone sorvolare le aree interdette, poco prima del passaggio delle Frecce Tricolori. Benché l'individuazione del pilota dell'aeromobile a pilotaggio remoto non sia. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fa volare drone in fase di sorvolo vietato durante la festa di San Nicola: denunciato 40enne

Fa volare drone in fase di sorvolo vietato durante la festa di San Nicola: denunciato 40enne - Individuato dagli agenti della polizia locale, poco prima del passaggio delle Frecce Tricolori, l'uomo è stato sanzionato e l'Apr sequestrato ... 🔗baritoday.it

Far volare un drone: attenzione alle sanzioni per uso illecito - Tra le attività non permesse quando si fa volare un drone rientrano: mezzi che non rispettano dimensioni e regole di volo consentite mezzi che causano danno a terzi piloti che violano le ... 🔗investireoggi.it

