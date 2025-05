Ezio Greggio demoralizzato | Quest’anno fatichiamo a giocare in 11 figuriamoci in 10 Altra cappellata di un giocatore ma mai come ora…

EzioGreggio, noto conduttore tv tifoso della Juve, ha commentato così il pareggio dello Stadio Olimpico contro la LazioAttraverso il proprio profilo X, EzioGreggio ha commentato così Lazio Juve, focalizzandosi in particolar modo sull’espulsione di Pierre Kalulu che ha lasciato i bianconeri in 10 per tutto il secondo tempo..Quest’annofatichiamo a giocare in 11, figuriamoci in 10. Altracappellata di un giocatore e altro problema per i compagni che restano in campo. Comunque #FORZAJUVE e mai come ora #FinoAllaFine— EzioGreggio (@EzioGreggio) May 10, 2025PAROLE – «.Quest’annofatichiamo a giocare in 11, figuriamoci in 10. Altracappellata di un giocatore e altro problema per i compagni che restano in campo. Comunque #FORZAJUVE e mai come ora #FinoAllaFine». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

