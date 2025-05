Exit poll netta vittoria del premier Edi Rama in Albania

TIRANA (ITALPRESS) – I primi risultati delle elezioni parlamentari in Albania mostrano una netta vittoria del Partito socialista, guidato dal premier Edi Rama, che ha ottenuto il 51,8% delle preferenze. L'opposizione, rappresentata dal Partito democratico di Sali Berisha, ha totalizzato il 38%. Le urne si sono chiuse alle 19, segnando un momento cruciale per la politica albanese. - foto Ipa Agency (ITALPRESS).

