Exit poll Albaniapremier Rama al 518%

Exit poll in Albania: vittoria netta per i socialisti di Edi Rama - A urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione "Albanian Post" conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi Rama nelle politiche di oggi. Secondo i dati diffusi, il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. 🔗 Leggi su quotidiano.net

Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 - In questa tornata elettorale la grande sfida è stata tra l'attuale primo ministro del Paese, il socialista Edi Rama, e tra l'ex presidente della Repubblica ed ex premier, Sali Berisha, leader del Partito democratico di centrodestra e a capo di una larga coalizioneL'articolo Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it