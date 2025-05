Ex Milan Tonali ancora a segno | Newcastle leader nella volata Champions

In Premier League, un ex conoscenza del calcio italiano si erge a protagonista: Sandro Tonali, ex Milan, nuovamente a segno 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali ancora a segno: Newcastle leader nella volata Champions

Segui queste discussioni sui social

#Milan | Le ultime da Milanello: #Fofana e #Tomori regolarmente in campoLavoro a parte per #Bondo e #Sottil Leggi la discussione

Peccato non essere riusciti a finalizzarla ma ...quest'azione cosa è stata?? #Milan #Pulisic #giochidiprestigio Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Italia-Germania 1-0, l’ex Milan Tonali a segno nella ‘sua’ San Siro | News - Sandro Tonali, centrocampista ex Milan, ha sbloccato il risultato in Italia-Germania a San Siro, suo stadio quando era in rossonero 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Tonali: legame forte! Ecco il suo volere. E gli italiani… - Calciomercato Milan, Tonali potrebbe davvero tornare in estate? 'Il Quotidiano Sportivo' parla di una rivoluzione italiana con un sogno 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Ricci: “Voci che fanno piacere, ma …”. E su Tonali … - Samuele Ricci, centrocampista del Torino accostato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e non solo 🔗Leggi su pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Ex Milan, Tonali ancora a segno: Newcastle leader nella volata Champions; Tonali sempre più leader: decisivo anche contro il Chelsea; Tonali è l'uomo dai goal pesanti con il Newcastle: assalto del Manchester United, cosa cambia per la Juventus; Newcastle, Tonali ancora in gol: superata la sua miglior stagione realizzativa dell'anno dello scudetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tonali è l'uomo dai goal pesanti in Premier: assalto del Manchester United, cosa cambia per la Juventus - Sandro Tonali continua a brillare con la maglia del Newcastle e segna ancora un goal pesantissimo, questa volta nello scontro diretto contro il Chelsea (terminato. 🔗msn.com

Tonali, l’ex Milan andrà davvero alla Juventus? La mossa del Newcastle ha sorpreso tutti - Tonali, l’ex Milan andrà davvero alla Juventus? La mossa del Newcastle ha sorpreso tutti. Le ultimissime notizie sui rossoneri Sandro Tonali rischia di uscire dai radar del calciomercato Juve. Secondo ... 🔗milannews24.com

Parla Tonali: “Ex arbitro mi ha introdotto nelle scommesse” - Emergono gli interrogatori per il caso scommesse eseguiti dai pm nei confronti di Sandro Tonali, in cui l’ex Milan spiega chi fu ad iniziarlo ... e dalla dirigenza del club madridista. Questa mossa ... 🔗calciostyle.it