Eurovision Song Contest | i look di tutti gli artisti in gara sul turquoise carpet Lucio Corsi e Gabry Ponte compresi

Questa settimana, Basilea si prepara a ospitare un'esplosione di stile e creatività sul palco di una kermesse canora imperdibile. Il velluto regna sovrano e gli abiti scultorei promettono di catturare l'attenzione. Nel mondo maschile, la giacca doppiopetto si afferma come un must-have, mentre i costumi tradizionali si fanno notare per la loro rarità. Scopriamo insieme le tendenze che conquisteranno il pubblico!

Antipasto a Basilea di quel che vedremo questa settimana sul palco della kermesse canora. Il velluto sembra in grande spolvero e gli abiti scultorei sono una tendenza concreta. La giacca doppiopetto è un must maschile mentre si registrano pochi costumi tradizionali 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision Song Contest: i look di tutti gli artisti in gara sul turquoise carpet (Lucio Corsi e Gabry Ponte compresi)

San Marino canta con "Tutta l'Italia" e manda Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest - Il dj Gabry Ponte ha vinto con il tormentone di "Tutta l'Italia", sigla dell'ultimo festival di Sanremo, il San Marino Song Contest 2025 e rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio. L'Italia sarà invece in gara... 🔗Leggi su riminitoday.it

San Marino Song Contest: trionfa Gabri Ponte con “Tutta l’Italia” e vola all’Eurovision - Il cantante di "Tutta l'Italia" ha conquistato la vittoria nella competizione di San Marino riuscendo a sconfiggere gli altri 19 cantanti in gara. Sono saliti sul palco 9 artisti big e 11 emergenti, che però poco hanno potuto contro la canzone del loro avversarioL'articolo San Marino Song Contest: trionfa Gabri Ponte con “Tutta l’Italia” e vola all’Eurovision proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Gabry Ponte (come previsto) vince il San Marino Song Contest con “Tutta l’Italia” (un paradosso) e vola all’Eurovision Song Contest 2025 - Può la sigla del Festival di Sanremo 2025 con un titolo inequivocabile “Tutta l’Italia” vincere San Marino Song Contest e rappresentare la Repubblica di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio? La risposta è sì e il simpatico paradosso porta il nome di Gabry Ponte che ha stracciato la concorrenza di altri 19 agguerritissimi colleghi e musicisti.Dunque come ampiamente previsto alla vigilia Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest, condotto da Flora Canto con Francesco Facchinetti, con “Tutta l’Italia”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

