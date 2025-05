Eurovision Song Contest 2025 | apertura a Basilea Bagno di folla per Lucio Corsi e Gabry Ponte

Oggi, 11 maggio 2025, è stata inaugurata l'attesissima edizione dell'Eurovision Song Contest a Basilea. Le 37 delegazioni dei Paesi partecipanti hanno sfilato lungo il Turquoise Carpet, il più lungo della storia con i suoi 1,3 km. Un evento straordinario che ha richiamato un bagno di folla, celebrando la musica e la diversità culturale europea.

Gabry Ponte (come previsto) vince il San Marino Song Contest con “Tutta l’Italia” (un paradosso) e vola all’Eurovision Song Contest 2025 - Può la sigla del Festival di Sanremo 2025 con un titolo inequivocabile “Tutta l’Italia” vincere San Marino Song Contest e rappresentare la Repubblica di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio? La risposta è sì e il simpatico paradosso porta il nome di Gabry Ponte che ha stracciato la concorrenza di altri 19 agguerritissimi colleghi e musicisti.Dunque come ampiamente previsto alla vigilia Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest, condotto da Flora Canto con Francesco Facchinetti, con “Tutta l’Italia”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lumo, la mascotte dell’Eurovision Song Contest 2025 - Come ogni edizione, anche il 69esimo Eurovision Song Contest ha la sua mascotte ufficiale. La città di Basilea, che ospiterà l’evento musicale dal 13 al 17 maggio, e l’emittente elvetica SRG SSR, che si occuperà della trasmissione, hanno presentato infatti Lumo, personaggio immaginario che incarna tutti i valori della manifestazione e della stessa Svizzera. Autrice è la 20enne di Hünibach, nei pressi di Thun, Lynn Brunner, studentessa di graphic design che ha superato la concorrenza di 36 progetti giunti da tutto il Paese. 🔗Leggi su lettera43.it

Eurovision Song Contest, un assaggio della performance di Lucio Corsi: le prove a Basilea - Le tre serate dell'Eurivision Song Contest saranno trasmesse in diretta da Rai 2 (il 13 e 15 maggio) e da Rai 1 (la finale del 17 maggio), con BigMama e Gabriele Corsi alla conduzione. In simulcast su ... 🔗msn.com

Eurovision al via a Basilea, parata e proteste anti-Israele - Con il passaggio delle 37 delegazioni sul Turquoise Carpet e poi la cerimonia di apertura ufficiale è iniziata a Basilea la settimana dell'Eurovision Song Contest, 69/a edizione dell'evento di intratt ... 🔗ansa.it

Eurovision Son Contest 2025, Lucio Corsi in gara per l’Italia: quando in tv semifinali e finale, il programma - Eurovision Son Contest 2025, Lucio Corsi in gara per l'Italia: quando in tv semifinali e finale, il programma con le date e gli orari ... 🔗superguidatv.it