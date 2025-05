Eurovision 2025 cerimonia di apertura a Basilea – Video

Basilea si appresta a diventare il palcoscenico dell'Eurovision Song Contest 2025, un evento carico di novità e polemiche. La cerimonia di apertura, svoltasi sul lungo Turquoise Carpet di 1,3 km, ha visto sfilare le 37 delegazioni con grande fervore. Tra gli ospiti, spicca il rappresentante italiano, Lucio Corsi, accolto con entusiasmo dal pubblico.

(Adnkronos) – Basilea si prepara ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2025 tra nuove regolamentazioni e qualche polemica. La cerimonia di apertura, svoltasi sul Turquoise Carpet, il tappeto turchese più lungo nella storia dell'Esc (ben 1,3 km), ha visto sfilare le 37 delegazioni partecipanti. Grande entusiasmo per il rappresentante italiano, Lucio Corsi, accolto da un bagno

