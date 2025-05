Eurospin ne mette in vendita pochi pezzi a soli 149 99 € | Quasi 50 € di sconto rispetto al mercato | è meglio di quella professionale

In breve da Zazoom:

Scopri la nuova imperdibile super offerta di Eurospin, valida per pochi giorni! Con sconti clamorosi su prodotti simili agli originali, non puoi lasciartela sfuggire. Fondata nel 1993, Eurospin ha rapidamente guadagnato una posizione di guida nel settore della grande distribuzione in Italia, proponendo prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili grazie a una gestione efficiente e orientata al risparmio.

Ennesima super offerta in tutti gli Eurospin per pochi giorni, è come l’originale ed è venduta con un clamoroso sconto. Eurospin fondato nel 1993, ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel panorama della grande distribuzione organizzata in Italia. La sua nascita rispondeva a una precisa strategia: offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi, attraverso una gestione efficiente e una riduzione dei costi superflui.La diffusione di Eurospin sul territorio è stata capillare, concentrandosi inizialmente nel Nord Italia per poi estendersi progressivamente al Centro e al Sud, raggiungendo anche le isole. Questa espansione è stata caratterizzata da una scelta strategica di posizionamento, spesso in zone residenziali o in prossimità di centri urbani, garantendo accessibilità e comodità per un vasto pubblico di consumatori. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Eurospin ne mette in vendita pochi pezzi a soli 149.99 € | Quasi 50 € di sconto rispetto al mercato: è meglio di quella professionale

Se ne parla anche su altri siti

Ne mettiamo in vendita pochi pezzi a 49.99€ e poi mai più: EUROSPIN e l’offerta di Fine Pasqua | Svuotano il magazzino con il prezzo più basso di sempre - Grande offerta in tutti gli Eurospin, con meno di 50 euro questo prezioso elettrodomestico che può essere sempre utile. Eurospin nasce nel 1993 da un’intuizione di quattro famiglie di imprenditori italiani già attivi nella grande distribuzione. L’obiettivo era creare la prima catena discount con proprietà 100% italiana, offrendo prodotti di qualità a prezzi convenienti.Il successo di Eurospin si basa su diversi punti di forza. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Treviso, i fedeli sono troppo pochi: il parroco mette in vendita una chiesa - Era stata costruita quando più gente andava a messa. I proventi serviranno per restaurare un’altra chiesa del XVIII secolo 🔗Leggi su repubblica.it

Pochi fedeli e utenze care, chiesetta messa in vendita nel Trevigiano: diventerà un condominio - Una chiesa sempre più vuota e sempre più costosa, tra spese di manutenzione e utenze di luce e gas. «Le bollette bisogna pagarle». Per questo don Ezio Segat, parroco di San Pietro Apostolo a Fontanelle, in provincia di Treviso, ha deciso di mettere in vendita l’edificio e cederlo a un’immobiliare. A riferirlo è Il Gazzettino di Treviso. E per tutti quei fedeli affezionati al luogo di culto, la risposta è secca: «Se veramente ci fosse dell’affetto, lo vedrei dalle presenze alle funzioni. 🔗Leggi su open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eurospin lancia le Calamiticar con una special dedicata a Sonic; L’immobile che ospitava l’«Eurospin» in vendita a poco più di mezzo milione; Eurospin mette Milano nel mirino. Mion: tanti progetti per nuovi negozi; L’incredibile concorso di Eurospin Viaggi arriva a Milano: 3.000€ di buono viaggio e altri meravigliosi premi in palio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Eurospin distrugge il mercato delle calzature: l’oggetto del desiderio di tutti gli italiani a 5€ | Mai visto a quel prezzo - Nessuno lo aveva previsto: Eurospin ha lanciato una calzatura capace di battere la concorrenza di grandi firme ... 🔗sicilianews24.it

DA EUROSPIN SONO IMPAZZITI: CON L’OFFERTA L’ELETTRODOMESTICO E’ REGALATO | FILE DALL’ALBA NEI NEGOZI - L'ultima offerta Eurospin fa impazzire i clienti, l'elettrodomestico smart a prezzo stracciato, scatta la corsa nei punti vendita. 🔗younipa.it

Eurospin distrugge la concorrenza del Bimby: lo stesso prodotto in vendita a 24 euro | Negozi assaltati - Nessuno se lo aspettava, eppure è successo davvero: Eurospin ha lanciato un prodotto che sembra uscito ... Perfetta per grattugiare formaggio, cioccolato, frutta secca e tanto altro ancora in pochi ... 🔗sicilianews24.it