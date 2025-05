Età pensionabile | stop temporaneo dal 2026? Le ipotesi del Governo

Età pensionabile: il governo valuta lo stop all’aumento previsto dal 2027 - Il governo italiano si prepara a congelare temporaneamente l’aumento dell’età pensionabile previsto per il 1° gennaio 2027. Il meccanismo di adeguamento, legato all’incremento della speranza di vita, dovrebbe portare l’uscita per vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. Tuttavia, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha annunciato l’intenzione di bloccare lo scatto per un anno, […] The post Età pensionabile: il governo valuta lo stop all’aumento previsto dal 2027 first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it