Grave episodio di violenza agli spalti dello stadio Bottecchia durante la partita tra Pordenone e Union SMT. Un tifoso ha fatto esplodere un petardo in gradinata, creando panico tra i presenti e provocando la rottura del vetro di separazione dal campo. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi sportivi e sul comportamento dei tifosi.

Grave episodio sugli spalti dello stadio Bottecchia, durante la partita Pordenone-Union SMT. Durante il primo tempo un tifoso ha esploso un petardo in gradinata, a poca distanza da altri tifosi che stavano guardando la partita. La forte deflagrazione ha rotto lo spesso vetro che separa il campo. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Esplode un petardo in gradinata: feriti quattro tifosi del Pordenone

