Esordio Bonucci in Kings League con i Boomers | come è andata e quella rissa sfiorata Fedez-Blur in cui è intervenuto anche Leo Cosa è successo – VIDEO

Ieri sera sono andate in scena le partite valide per i quarti di finale di KingsLeague. Tra tutte spiccava quella tra i Boomers e gli Stallions, vinta 5-4 dai primi grazie ad un rigore al 93? che è valso doppio.Clamorosa lite tra #Fedez e #Blur durante la KingsLeague, ecco il VIDEO pic.twitter.comx2G9AnKcy0— MondoTV24 (@MondoTV241) May 10, 2025È stata l'occasione per vedere l'Esordio nella competizione dell'ex Juve e Milan Leonardo Bonucci, con il classico 19 sulle spalle. Il difensore ha giocato così la sua prima partita – vincente – con i Boomers ed è intervenutoanche per dividere una rissa tra i due presidenti Fedez e Blur.

