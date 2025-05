Escursionista precipita per 60 metri e muore davanti agli amici | Lo hanno visto perdere l' equilibrio e cadere nel vuoto

Tragedia in montagna sotto la Cima di Porta Bassa (Belluno), dove un Escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato in un profondo canale roccioso. A dare l'allarme i quattro. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Escursionista precipita per 60 metri e muore davanti agli amici: «Lo hanno visto perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto»

Segui queste discussioni sui social

Se il tempo permette, questa è la mia idea per il prossimo weekendTenda e via.#trekkingitalia #trekking #hiking #campingtime #camping #escursione #escursioni #escursionismo #escursioniinmontagna #escursionista #backpacking #camping #biva… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Precipita nel vuoto per 60 metri mentre passeggia lungo un sentiero a Canzo: morto escursionista di 62 anni - Si chiamava Guido Valli l'escursionista di 62 anni morto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo (Como) dopo essere precipitato da una altezza di circa 60 metri. Stava camminando lungo un sentiero in quota.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Precipita nel vuoto per 60 metri mentre cammina lungo un sentiero a Canzo: muore escursionista di 62 anni - Si chiamava Guido Valli l'escursionista di 62 anni morto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo(Como) dopo essere precipitato da una altezza di circa 60 metri. Stava camminando lungo un sentiero in quota.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Val Gerola, precipita per oltre 300 metri da un pendio ghiacciato: trovato il corpo di un escursionista - Questa mattina, martedì 1 aprile, un uomo di 55 anni ha tragicamente perso la vita dopo una caduta di circa 300 metri su un pendio ghiacciato in Val Gerola, provincia di Bergamo, durante un’escursione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri.Stando alle informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificata intorno alle 13:00 di oggi. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Escursionista precipita per 60 metri e muore davanti agli amici: «Lo hanno visto perdere l'equilibrio e cadere; Escursionista precipita sotto Cima di Porta Bassa a Belluno, aveva 63 anni: gli amici hanno avvisato soccorsi; Tragedia in montagna, precipita per 60 metri nel vuoto sotto gli occhi dei compagni di escursione: muore un 63enne; Escursionista precipita per 60 metri sotto gli occhi dei compagni: trovato morto in un canale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Escursionista precipita per 60 metri e muore davanti agli amici: «Lo hanno visto perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto» - Tragedia in montagna sotto la Cima di Porta Bassa (Belluno), dove un escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato in un profondo ... 🔗msn.com

Escursionista precipita per 60 metri sotto gli occhi dei compagni: trovato morto in un canale - SOSPIROLO (BELLUNO) – Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia attorno a mezzogiorno, quando un uomo di 63 anni, D.C, originario di Sospirolo, ha perso la vita dopo essere precipitato in ... 🔗nordest24.it

Escursionista precipita sotto Cima di Porta Bassa a Belluno, aveva 63 anni: gli amici hanno avvisato soccorsi - Un uomo di 63 anni è morto dopo essere precipitato per 60metri durante un'escursione sotto la Cima di Porta Bassa nel Bellunese ... 🔗virgilio.it