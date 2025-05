Escursionista cade e si infortuna all' Eremo delle Carceri

In breve da Zazoom:

Il personale del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria è stato attivato lungo il sentiero che porta all’Eremo delle Carceri, nei pressi di Assisi, per soccorrere un escursionista infortunato. Le squadre del SASU, giunte rapidamente sul posto, hanno affrontato le difficoltà del terreno per fornire assistenza e garantire il trasferimento in sicurezza della persona ferita.

Il personale soccorso alpino e speleologico dell'Umbria è intervenuto lungo il sentiero che conduce all'Eremo delle Carceri, nel territorio di Assisi per soccorrere una persona infortunata. La persona è rimasta vittima di un infortunio durante un'escursione. Le squadre del SASU, raggiunta la.

