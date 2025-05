Esami in ritardo km da percorrere costi alle stelle | dentro il pasticcio dei corsi di abilitazione per i docenti – L’inchiesta

Migliaia di insegnanti rischiano di restare senza lavoro il prossimo anno a causa di un pasticcio burocratico. I corsi di abilitazione all’insegnamento, necessari per accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze – e ottenere così maggiori possibilità di essere chiamati a lavorare – o per finalizzare l’immissione in ruolo, devono essere completati entro il 30 giugno. Questa scadenza, però, si scontra con i tempi organizzativi delle università, che in molti casi non riescono ad avviare o concludere i percorsi in tempo utile. Alcuni corsi non sono ancora partiti, altri sì ma hanno organizzato gli Esami dopo giugno, vanificando così la possibilità di entrare nelle graduatorie. In molte regioni, inoltre, mancano del tutto corsi per determinate classi di concorso: molti docenti si vedono costretti a spostarsi anche a centinaia di chilometri da casa, a proprie spese, e talvolta interrompendo incarichi in corso. 🔗Leggi su Open.online

Potrebbe interessarti su Zazoom: Meteo, Allerta ciclone simil tropicale sull’Italia: piogge torrenziali, venti oltre 100 km/h e Pasqua a rischio maltempo - Nubifragi, piogge intense, raffiche di vento e un ciclone simil tropicale stanno colpendo l’Italia con particolare forza sul Centro-Nord. È scattata l’allerta meteo per giovedì 17 aprile, con l’Italia attraversata da un fronte di maltempo estremo.

Su questo argomento da altre fonti

Esami istologici in ritardo: metastasi e decessi a Trapani. La magistratura indaga e Schifani convoca in Regione i vertici dell’Asp - Dopo le denunce sulle lunghe attese per l’esito degli esami istologici a Trapani, si muove la procura di Marsala, guidata da Fernando Asaro. Dopo la denuncia di Maria Cristina Gallo, un’insegnante di 56 anni che ha atteso 8 mesi per i risultati, adesso l’Autorità giudiziaria ha acquisito le cartelle cliniche dell’ospedale di Mazara dove era stata operata la donna, a dicembre del 2023. Un’asportazione di una cisti uterina, dalla quale era stato prelevato un campione per le analisi che però, nonostante i solleciti della paziente, sono arrivati nel luglio successivo, quando ormai aveva ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referti degli esami istologici in ritardo, l’Asp di Trapani non aveva mai informato la Regione: Schifani la “commissaria” - L’Asp di Trapani non aveva mai informato l’assessorato alla Salute siciliano dei gravi ritardi sugli esiti degli esami istologici. È quel che viene fuori dopo una giornata di tensioni tra i meloniani (ala Musumeci) e il governatore Renato Schifani che martedì ha convocato il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce. Lui al momento resta in sella ma di fatto viene commissariato: il presidente della Regione ha, infatti, deciso di affiancare l’assessorato alla Salute ai vertici dell’Asp. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referti degli esami istologici in ritardo all’Asp di Trapani: la Procura scopre altri trenta casi - Un ingrossamento della tiroide. Per questo una donna di 44 anni di Trapani, lo scorso 15 maggio, si era sottoposta a un esame. Il referto con l’esito, però, le è arrivato solo lo scorso 7 marzo: “Il lobo sinistro è caratterizzato diffusamente dalla presenza di multipli noduli a margini netti colloido-cistici, confluenti con aree emorragiche”, si legge. Il suo caso è solo uno dei trenta scoperti nelle ultime settimane, dopo la denuncia presentata alla Procura di Marsala da Maria Cristina Gallo che ha ricevuto l’esito del suo esame istologico dopo otto mesi e dopo aver sviluppato metastasi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Arrivano in ritardo all'esame per il Tfa a causa dell'assalto al portavalori e non vengono ammesse, la rabbia di alcune candidate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media