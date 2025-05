Ermal Meta in arrivo il nuovo romanzo Le camelie invernali

Il 13 maggio arriva in libreria

BARI – In libreria dal 13 maggio il nuovoromanzo di ErmalMeta, "Le camelieinvernali" (La nave di Teseo – Collana Oceani, pp. 224, 19 euro). Dopo il successo dell'esordio "Domani e per sempre" – cinquantamila copie vendute, traduzioni in oltre dieci lingue, candidato al Premio Strega – il cantautore ritorna adesso con un romanzo fatto di misteri e ombre di un passato che si insinuano tra le pieghe del presente: la storia di un conflitto viscerale tra due famiglie legate da segreti inconfessabili e da una tradizione oscura e ancestrale.PRIMI INCONTRI CON L'AUTORE:13 maggio – Milano, Libreria Mondadori Duomo, ore 1714 maggio – Verona, Libreria Feltrinelli, ore 1815 maggio – Bologna, Libreria Coop Ambasciatori, ore 1818 maggio – Torino, Salone del libroSala Oro, ore 18.

