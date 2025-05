Erdogan offre alla Turchia come sede per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin dicendosi pronto ad ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. Secondo una dichiarazione della presidenza turca, Erdogan ha detto a Putin che "i colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e che la Turchia è pronta a ospitare negoziati che porterebbero a una soluzione permanente" al conflitto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erdogan offre alla Turchia come sede per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina

Le proteste in Turchia e il “dialogo” dei curdi con AnkaraParla l’ex sindaco di Diyarbakir https://altreconomia.it/le-proteste-in-turchia-e-il-dialogo-dei-curdi-con-ankara-parla-lex-sindaco-di-diyarbakir/ #partitocurdolavoratori #Intervi… Leggi la discussione

?? #Putin suggested direct negotiations for #Russia and #Ukraine on Thursday, May 15, in #Istanbul, #Turkey.He said he would talk about that with President #Erdogan tomorrow.#Putin said he didn't exclude further ceasefires as the result of… Leggi la discussione

Turchia: Erdogan incontra per la prima volta i politici filo-curdi nel quadro degli sforzi di pace - Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi una delegazione di politici filo-curdi per la prima volta dall’annuncio del disarmo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) da parte del suo leader storico Abdullah Öcalan.Presso il palazzo presidenziale di Ankara Erdogan ha ricevuto oggi i deputati S?rr? Süreyya Önder e Pervin Buldan del Partito per l’Uguaglianza dei Popoli e la Democrazia (Hdp). 🔗Leggi su tpi.it

Turchia, dopo l’appello di Ocalan i curdi del Pkk pronti al disarmo. Ma crescono i dubbi sulla contropartita di Erdogan - La delegazione del Partito filo curdo per l’uguaglianza e la democrazia dei popoli (Partito Dem ex Hdp) ha tenuto ieri una conferenza stampa a Istanbul per condividere il messaggio del leader del Pkk Abdullah Öcalan, dopo il terzo incontro negli ultimi 4 mesi tenutisi presso la prigione dell’isola di ?mral?. È qui che il leader curdo è detenuto in isolamento da ventisei anni in seguito alla commutazione del verdetto di condanna a morte in ergastolo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Migranti, la mossa di Erdogan: un muro tra Turchia e Grecia contro gli ingressi illegali nei Paesi dell’Ue - Un muro tra Turchia e Grecia. La Turchia pianifica la costruzione di un muro nei pressi del confine occidentale con Grecia e Bulgaria per contenere l’immigrazione irregolare verso i Paesi dell’Unione europea. A volerlo sono le autorità turche. Il governatore della provincia di Edirne, nella Turchia nordoccidentale, al confine con Grecia e Bulgaria, ha annunciato il piano turco che prevede, in un primo tempo, la realizzazione di 8,5 chilometri sul confine occidentale turco. 🔗Leggi su secoloditalia.it

