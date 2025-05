Erdogan a Macron | Ucrainapunto storico

18.15 Il presidente turco Erdogan,a colloquio con l'omologo francese, parla di "punto di svolta storico" raggiunto negli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. In una telefonata, Erdogan ha detto a Macron che tale punto di svolta è una "opportunità che deve essere colta". La Turchia, ha aggiunto, "è pronta a fornire supporto, anche ospitando i negoziati per raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura". Nelle ore scorse Putin ha proposto negoziati a Istanbul a partire dal 15 maggio. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it