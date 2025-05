Epilogo tragico ritrovato il corpo di Chamila | la collega del detenuto suicida dal Duomo di Milano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragicoEpilogo di una scomparsa misteriosaÈ stato rinvenuto il corpo senza vita di Chamila Wijesuriya, la donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, scomparsa da venerdì 9 maggio a Milano. La donna lavorava come dipendente in un hotel nei pressi della stazione Centrale. Il ritrovamento è avvenuto oggi, domenica 11 maggio all’interno del Parco Nord, a circa un chilometro di distanza dall’ultimo luogo in cui era stata avvistata.Il contesto drammatico: un’aggressione e un suicidioChamila lavorava presso l’hotel Berna, lo stesso dove, il giorno prima della sua scomparsa, Emanuele De Maria – ex detenuto in permesso dal carcere di Bollate – ha aggredito con un coltello un collega davanti all’ingresso dell’albergo. Dopo l’attacco, l’aggressore è fuggito. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Epilogo tragico, ritrovato il corpo di Chamila: la collega del detenuto suicida dal Duomo di Milano

