enzo ferrari si è spento a 83 anni l ex tecnico dell avellino

Perugia. Enzo, 83 anni, disperso a Ferro di Cavallo: proseguono le ricerche senza sosta - Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Enzo, l’uomo di 83 anni scomparso nella serata di ieri nei boschi a Ferro di Cavallo in località Fontana a Perugia. Le squadre dei Vigili del Fuoco dell’Umbria sono impegnate incessantemente nelle ricerche, supportate da unità cinofile, droni (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – SAPR), un elicottero e squadre di terra. Sul posto è presente anche personale specializzato del SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria). 🔗 Leggi su laprimapagina.it

Ingegneria, nuovo padiglione: il campus ‘Enzo Ferrari’ si allarga. “Spazi moderni per la didattica” - Modena, 26 marzo 2025 – Lo chiamano padiglione didattico, ma il nuovo edificio destinato a trasformare il campus di Ingegneria promette di essere molto di più: una struttura aperta alla città, oltre che una cittadella degli studi. Quel che colpisce, osservando i disegni, è la facciata sospesa con i frangisole in alluminio, una porta d’ingresso scenografica e leggera che ha all’interno una piazza coperta, luogo di aggregazione per gli studenti ma anche di vita del quartiere, con l’idea di allestire eventi e spazi conviviali. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it