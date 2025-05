Enrico Galiano virale la lettera choc di una studentessa ai docenti | Perché insegnate?

«Visto che me lo state chiedendo in tantissimi, e che tantissimi state rispondendo alla lettera , eccola qui, con il testo integrale». Enrico Galiano in questo weekend ha condiviso sui suoi canali social la lettera che una studentessa ha affisso sulla bacheca della sua scuola. «Firmata, a testa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

«Perché dobbiamo per forza diventare qualcosa?»: virale la risposta di Enrico Galiano - «Perché dobbiamo per forza diventare qualcosa?» Enrico Galiano ha raccontato sui suoi canali social di essere rimasto colpito dalla domanda che gli ha posto Alessia, una giovanissima studentessa di 13 anni, durante un incontro in una scuola media a Copertino.«Sì, sembra che per esistere... 🔗Leggi su pordenonetoday.it