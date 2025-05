Energia emissioni di metano oltre le soglie di rischio in Italia e UE

“Il Global Methane Tracker 2025 dell’IEA ha rivelato che nel 2024, a causa delle operazioni del settore dei combustibili fossili, sono stati dispersi 120 milioni di tonnellate di metano, un volume equivalente all’intero fabbisogno annuale di gas residenziale dell’UE. Questo evidenzia l’inefficienza e i rischi legati alle attuali catene di approvvigionamento energetico a livello globale”. Lo dichiara in una nota Environmental Defense Fund Europe, organizzazione ambientalista leader a livello globale nella lotta per la riduzione delle emissioni di metano, denunciando che “il metano è responsabile di circa il 30 per cento dell’aumento delle temperature globali e il settore energetico è responsabile di oltre il 35 per cento delle emissioni prodotte dall’attività umana”. L’organizzazione dichiara, inoltre, che “per l’Italia, ridurre le emissioni di metano e migliorare l’efficienza energetica sono obiettivi urgenti, soprattutto in un contesto di crescente incertezza sulla sicurezza energetica e dipendenza da partner inaffidabili. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Un team di ricercatori cinesi e svedesi è riuscito a ottenere tramite incroci una varietà di #riso che produce il 70% in meno di #metano, un gas serra molto più potente della CO2In realtà, il metano è prodotto dai batteri del suolo che u… Leggi la discussione

Lungo la “Linea adriatica”, il mega gasdotto di Snam che risale la dorsale appenninica #valutaazioneimpattoambientale #sostenibilitàambientale #decarbonizzazione #lineaadriatica #areeinterne #Reportage #abruzzo #metano #sanm #tap Leggi la discussione

Italia 2023: Migliorano gli indicatori ambientali con calo di energia ed emissioni - Nel 2023 sono migliorati gli indicatori ambientali in Italia. A fronte di una crescita del Pil pari a +0,7%, il consumo di energia è diminuito del 4,1%, le emissioni di gas climalteranti si sono ridotte del 5,3% e il consumo materiale interno è calato del 6,4%. Lo rileva l'Istat. Il fabbisogno energetico complessivo dell'Italia, misurato dal Consumo di energia delle unità residenti (Net domestic energy use, Ndeu), scende nel 2023 a 6,3 milioni di terajoule (Tj) (-3,1% nel 2022 e 4,1% nel 2023), confermando il trend in diminuzione osservato a partire dal 2018. 🔗Leggi su quotidiano.net

Emissioni zero ed energia rinnovabile, Imesa punta alla sostenibilità. I dipendenti puliranno la zona industriale - JESI - Un futuro a emissioni zero e con il 100% di energia rinnovabile entro il 2030. È questa la sfida che si è posta Imesa Spa, azienda di Jesi leader nel settore della costruzione di quadri elettrici di media e bassa tensione. L'ambizioso obiettivo, già avviato con azioni concrete, è stato... 🔗Leggi su anconatoday.it

L'industria della moda, oggi, produce fino all'8% delle emissioni globali di gas serra. Oltre alle enormi pile di vestiti nel deserto di Atacama in Cile, visibili dallo spazio - Il tema rifiuti zero nella moda e nel tessile per la Giornata internazionale 2025 (30 marzo), promossa da Unep e Un-Habitat, vuole rispondere alle pile di vestiti nel deserto di Atacama in Cile che si dice siano visibili dallo spazio. Leggi anche › Colpo di fulmine. 5 brand di moda sostenibile di cui innamorarsi nel 2025 Leggi anche › Giornata Rifiuti Zero. 🔗Leggi su iodonna.it

