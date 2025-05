Energia Confindustria all’attacco | I costi ammazzano le imprese

"La burocrazia è un dazio interno che costa all’Italia 80 miliardi". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia l’allarme dal Forum della Piccola Industria, che si è conculso ieri a Firenze, denunciando l’eccesso normativo come freno alla produttività e alla competitività delle imprese italiane. "Abbiamo bisogno di velocità, di attuazione, di togliere quello che è burocrazia europea e italiana – ha detto –. In Europa sono state fatte 13.500 norme in 5 anni, negli Stati Uniti 3mila. È ovvio che la produttività è negativa". Orsini ha sottolineato la fine dell’Industria 4.0 come elemento critico: "Era un incentivo automatico, semplice da capire anche per le Pmi. Ora sta andando a fine vita, e questo è un altro pezzo del problema". E sulla necessità di un nuovo patto con i sindacati ha aggiunto: "Serve costruire un percorso su contratti legati alla produttività. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Energia, Confindustria all’attacco: "I costi ammazzano le imprese"

