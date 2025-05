Empoli-Parma tensione tra Valenti e D’Aversa Il difensore | Tanto retrocedete

L'Empoli vince contro il Parma e Valenti, difensore gialloblù, è protagonista di un'accesa discussione con Roberto D'Aversa 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Empoli-Parma, tensione tra Valenti e D’Aversa. Il difensore: “Tanto retrocedete”

Segui queste discussioni sui social

#Parma, #Chivu: "Abbiamo bisogno di gente come #Djuric" com/bd9jfhkm Leggi la discussione

#SerieA | Vittoria dell'#Empoli contro il #Parma: la lotta salvezza in #SerieA Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Clancy insultata, Lepore: "Clima di tensione" - "In calce ai messaggi d’odio rivolti alla vicesindaca, Emily Clancy, c’è la “firma” delle forze politiche di destra". A dirlo è Matteo Lepore, intervenendo sugli insulti social che hanno colpito Clancy dopo la sua presa di posizione sui poster affissi in città dall’associazione Genitori sottratti. "Sono tre anni che denunciamo un clima di tensione nei confronti delle forze politiche diverse dalla destra", afferma Lepore. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Massese Derby ad alta tensione a Viareggio. In palio punti importanti in chiave playoff - Un derby da vincere. Sia Viareggio che Massese hanno un solo risultato a disposizione se vogliono ancora mantenere viva la propria candidatura alla poule promozione. Aspettiamoci, dunque, questo pomeriggio una sfida senza particolari alchimie tattiche o ostruzionismi. Entrambe le squadre saranno preoccupate soltanto di prevalere l’una sull’altra. Al Marco Polo Sport Center la Massese arriverà senza i vari Mariani, Bertipagani, Cecilia, Quilici e Lorenzini. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

La rottura del cavo dell’alta tensione. Il sindaco: "Chiarezza sui rimborsi" - Un’intera comunità chiede risposte in merito al cedimento del cavo dell’alta tensione di proprietà della società Terna che si trovava a Pedrocca di Cazzago San Martino, in via Europa. A farsi voce della popolazione è il sindaco Fabrizio Scuri, che ha scritto una lettera – protocollata – alla società per capire la dinamica dei fatti che oltre a un blackout hanno provocato alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Empoli-Parma, tensione tra Valenti e D’Aversa. Il difensore: “Tanto retrocedete”; EMPOLI-PARMA 2-1 (FINALE) / LA DIRETTA LIVE DI ANDREA BELLETTI; Empoli-Parma, le pagelle di CM: ok Fazzini-Anjorin, ma anche Henderson alla McTominay. Disastro Valenti; Empoli-Parma 2-1 | Anjorin, super gol. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Empoli-Parma, le pagelle di CM: ok Fazzini-Anjorin, ma anche Henderson alla McTominay. Disastro Valenti - Empoli-Parma 1-0 EMPOLI Vasquez 5,5: prega e non può fare altro sul colpo di testa di Pellegrino, poi il Parma crea poco e nulla e da quando rimane in dieci la serata. 🔗calciomercato.com

Serie A - Le pagelle di Empoli-Parma 2-1: Fazzini e Anjorin "magici". Una sciocchezza dietro l'altra di Valenti - SERIE A - Damo i voti al match del "Castellani". Piede caldissimo per Fazzini: segna all’11’ con un destro sotto la traversa su schema da calcio d’angolo e poi ... 🔗eurosport.it

Empoli-Parma 2-1 LE PAGELLE | Disastro Valenti, illusione Djuric - Ondrejka 5 - Nove palloni persi, tre passaggi avanti e un solo dribbling. Niente magie e, con il Parma in dieci, è costretto a una gara di sacrificio. Ma Fazzini, sul gol dell'1-0, gli sbuca davanti e ... 🔗parmatoday.it