Emergenza Tangenziale Traffico giorni di passione

Per ora i tempi previsti per l’intervento non si conoscono, di certo c’è solo che da domani sera alle 21 e in particolare da martedì mattina la viabilità a Siena sarà sottoposta a uno stress sicuramente di ampia portata. La Tangenziale sarà infatti interamente chiusa in direzione Grosseto da Siena nord a Siena ovest (compresa la chiusura dello svincolo Siena Acquacalda in direzione Grosseto), con la conseguenza che tutto il Traffico si riverserà nella viabilità interna, con effetti facilmente immaginabili. La causa è un cedimento franoso che ha imposto ad Anas la chiusura integrale delle due corsie in direzione sud, ma anche di quella di sorpasso in direzione nord, rendendo impossibile il transito nei due sensi in una carreggiata.Se il comunicato Anas parla di "uno smottamento che ha interessato il corpo stradale tra gli svincoli di SienaAcqua Calda e Siena Ovest", la nota della prefettura (dopo la riunione del Comitato operativo per la viabilità che comprende tutti gli organi competenti) scende nel dettaglio, sottolineando che a seguito di "un movimento franoso registrato nelle giornate scorse sulla Strada Statale 674 “Tangenziale ovest di Siena”, sono stati riscontrati alcuni cedimenti del piano viabile rispettivamente sulla corsia di marcia della carreggiata stradale direzione Grosseto e sulla corsia di sorpasso, carreggiata direzione Firenze, tra il km 4,750 e il km 4,850. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenza Tangenziale. Traffico, giorni di passione

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Traffico Pasqua, Pasquetta e Ponti di Primavera 2025: le previsioni e i giorni da bollino rosso. Quando è meglio partire - Con l?arrivo delle Festività Pasquali 2025 e la vicinanza dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, si prevede un'intensa ondata di traffico sulle principali strade e autostrade... 🔗Leggi su leggo.it

Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos - Un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta ha provocato il caos nella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025, sulle tangenziali nord e sud. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto (tra cui sicuramente una Alfa Romeo e una Opel Corsa) avvenuto in corsia di sorpasso a... 🔗Leggi su torinotoday.it

Incidente in tangenziale a Rivalta di Torino: scontro tra auto e tir nello svincolo, traffico nel caos - Caos nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, sulla tangenziale sud di Torino per un incidente avvenuto nella corsia di immissione dello svincolo Sito Interporto, sul territorio comunale di Rivalta di Torino, in direzione nord Milano-Aosta. Si è trattato dello scontro tra un'auto... 🔗Leggi su torinotoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Maxi sequestri di droga in Grecia, 2 tonnellate di eroina in 10 giorni Video Maxi sequestri di droga in Grecia, 2 tonnellate di eroina in 10 giorni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Autocisterna ribaltata, emergenza rientrata, riaperta la Tangenziale nel tratto interessato, ma solo in direzione Capodichino; Salta la coda con la corsia d’emergenza: finale epico; Traffico bloccato sulla Tangenziale di Napoli: incidente con autocisterna ribaltata; Anche oggi, come sempre, traffico paralizzato da Trento Nord a Trento Centro: il disastro tangenziale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tangenziale: le decisioni del Comitato Operativo per la Viabilità - SIENA. In data odierna (9 maggio) si è riunito, negli uffici del Palazzo del Governo, il Comitato Operativo per la Viabilità presieduto dal Prefetto ... 🔗ilcittadinoonline.it

15:48 A52 Tangenziale Nord Di Milano - A52 Tangenziale Nord Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo SS36 Del Lago Di Como: Lecco-Monza e Svincolo Monza-S.Alessandro in direzione Allacciamento Tangenziale Est Di ... 🔗ilmeteo.it

Incidente in tangenziale tra auto e moto, è il secondo in poche ore. La situazione traffico - Oltre tre chilometri di coda in tangenziale ovest per un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Poche ore fa un primo incidente sulla stessa tangenziale, sempre tra auto e moto. 🔗milanotoday.it