Emergenza nelle acque del Lago di Como | codice rosso per uomo e donna usciti in barca

Sono ancora scarse le informazioni sull'incidente avvenuto oggi nelleacque del Lago di Como, a Gera Lario. Secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale Emergenza e urgenza) e in base alle prime notizie trapelate, l'incidente riguarderebbe una coppia di coniugi usciti in barca.Il fatto è. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Emergenza nelle acque del Lago di Como: codice rosso per uomo e donna usciti in barca

Windsurfista disperso nelle acque del lago di Como: rintracciato e recuperato dalla guardia costiera - Ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un surfista partito da Dervio (Lecco), nel lago di Como. Dopo l'allarme lanciato dall'amico, la guardia costiera e i vigili del fuoco, coordinati con un elicottero del 118, sono riusciti a rintracciarlo e a riportarlo a riva sano e salvo. L'uomo era infreddolito ma in buone condizioni.

