Emergenza acqua | San Marino raggiunga l’autonomia idrica

I ‘Quaderni Sums’ entrano per l’ottavo anno a Palazzo Pubblico. Ieri c’è stata la presentazione del 16esimo volume della collana ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. Il volume presentato, intitolato Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino e firmato da Walter Serra, "è il frutto – sottolineano alla Società unione mutuo soccorso – di un paziente e meticoloso lavoro di ricerca sul tema dell’acqua e delle sue infrastrutture storiche nel territorio sammarinese".Il libro documenta centinaia di pozzi, cisterne e fonti presenti sul monte Titano, "testimonianze silenziose di un ingegno popolare che si è sviluppato nei secoli per garantire l’approvvigionamento idrico in un territorio morfologicamente complesso. L’autore ha saputo restituire vita e memoria a queste opere, molte delle quali dimenticate, catalogandole con rigore tecnico e passione civile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza acqua: "San Marino raggiunga l’autonomia idrica"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Leone XIV guida il suo primo Regina Coeli: attesi 150mila fedeli a San Pietro - Oggi, domenica 11 maggio, alle ore 12, Papa Leone XIV guiderà per la prima volta la preghiera del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.

Su questo argomento da altre fonti

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati - Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'EurovisionL'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

San Marino si salva dai dazi di Trump: un’occasione d’oro per l’economia del piccolo Stato - Mentre molti Paesi europei sono finiti nel mirino delle politiche protezionistiche di Donald Trump, San Marino può tirare un sospiro di sollievo. Gli Stati Uniti, infatti, hanno applicato un dazio ridotto del 10% alle esportazioni provenienti dalla piccola Repubblica, esattamente la metà rispetto alla tariffa imposta al resto dell’Europa.Non si tratta di un errore né di un trattamento di favore casuale. 🔗Leggi su dayitalianews.com

San Marino canta con "Tutta l'Italia" e manda Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest - Il dj Gabry Ponte ha vinto con il tormentone di "Tutta l'Italia", sigla dell'ultimo festival di Sanremo, il San Marino Song Contest 2025 e rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio. L'Italia sarà invece in gara... 🔗Leggi su riminitoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video A Gaza il 90% dell'acqua non è potabile, oltre 350mila casi di malattie infettive Video A Gaza il 90% dell'acqua non è potabile, oltre 350mila casi di malattie infettive

Cosa riportano altre fonti

Emergenza acqua: San Marino raggiunga l’autonomia idrica; Scatta l'emergenza idrica a San Marino: ecco i divieti; Emergenza idrica: divieti invece che investimenti; San Marino. Revocata l’emergenza idrica ma resta l’invito all’uso consapevole dell’acqua. 🔗Cosa riportano altre fonti

Emergenza acqua: "San Marino raggiunga l’autonomia idrica" - I ’Quaderni Sums’ entrano per l’ottavo anno a Palazzo Pubblico. Ieri c’è stata la presentazione del 16esimo volume della ... 🔗ilrestodelcarlino.it

San Marino. Emergenza casa, continua il dibattito in Consiglio - Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 aprile, in Consiglio Grande e Generale prosegue l’esame del Progetto di legge “Interventi straordinari per emergenza casa”, presentato dalla ... 🔗libertas.sm

Turismo, piano strategico. Emergenza vecchi hotel - Primo incontro con la Fondazione per "progettare 200 idee innovative". Tra le proposte: le bio-piscine e la metro a San Marino e in Valmarecchia. 🔗msn.com