Emanuele Filiberto di Savoia non si nasconde più con la nuova fidanzata chi è Adriana Abascal

EmanueleFiliberto di Savoia e la fidanzataAdrianaAbascal non si nascondono più. Alla cena di gala a Montecitorio per il Concerto per la Pace di Omar Harfouch, organizzato alla Camera dei Deputati il 29 aprile, il principe di Venezia e Piemonte ha partecipato all'evento accompagnato dalla nuova compagna posando davanti ai fotografi e confermando le intenzioni di rendere la loro relazione ufficiale.Chi è AdrianaAbascal, nuova compagna del principe EmanueleFiliberto di SavoiaAdrianaAbascal, classe 1970, Miss Messico 1988. AdrianaAbascal è stata eletta Miss Messico nel 1988 e l'anno successivo ha rappresentato il Paese a Miss Universo, classificandosi tra le prime cinque. Da lì ha avviato una carriera internazionale come modella, posando per le copertine di Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair.

L'appello di Emanuele Filiberto di Savoia: "Tornino in Italia le salme di Umberto II e consorte" - Emanuele Filiberto di Savoia si rivolge alle istituzioni italiane con un appello per riportare in patria le spoglie dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, e della consorte Maria José. Il principe definisce questa richiesta come "un gesto di umanità, rispetto e pace storica". Lo scorso febbraio, il duca di Savoia si era recato a Superga per partecipare alla Messa in suffragio del padre, Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II, scomparso nel 2023. 🔗Leggi su iltempo.it

Emanuele Filiberto di Savoia: “Io e Clotilde Corau separati da 4 anni. Ora sono molto felice con una persona” - Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau sono separati da 4 anni, dopo più di 20 passati da marito e moglie e due figlie insieme. È stato il principe stesso a ufficializzare la notizia. Oggi nella sua vita c'è Adriana Abascal, con cui ha fatto sapere di essere "molto felice".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Emanuele Filiberto di Savoia contro Aimone di Savoia Aosta: l'antica rivalità fra i due cugini si riaccende con nuovi colpi di scena - Una dichiarazione del principe Aimone di Savoia Aosta, rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha detto di essere contrario alla restituzione dei gioielli della famiglia Savoia riaccende l'antica rivalità con il cugino, il principe Emanuele Filiberto. Ripercorriamo le tappe di questa contesa fra i due rami dinastici per il trono che non c'è 🔗Leggi su vanityfair.it

