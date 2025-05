Emanuele De Maria | un percorso di rinascita spezzato in meno di 24 ore

Milano, 11 maggio 2025 – “Il lavoro che svolgo io non oserei neanche definirlo come un lavoro, tanto lo faccio con passione”. Emanuele De Maria si mostra sorridente alle telecamere della trasmissione tv “Confessione Reporter”: in giacca e cravatta accoglie i clienti dell’hotel Berna di via Napo Torriani. L’immagine che ne esce, poco più di cinque mesi fa, è quella di un detenuto che sta cercando di pianificare la vita dopo il carcere: condannato a 15 anni per l’omicidio di una ventitreenne nel 2016 a Castel Volturno, il 35enne napoletano ha il fine pena fissato al 26 gennaio 2031.Alla giornalista che lo intervista nel quattro stelle in zona Stazione Centrale, parla della reclusione senza speranza nel carcere di Napoli (a cui aveva accennato nel 2021 anche a un’associazione tedesca che si occupa di penitenziari) e della rinascita dopo il trasferimento nell’istituto alle porte di Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emanuele De Maria: un percorso di rinascita spezzato in meno di 24 ore

Emanuele De Maria e Chamila Dona: l’ultimo incontro al Parco Nord. Passeggiano insieme, poi lui torna da solo. Lei che fine ha fatto? - Milano, 11 maggio 2025 – In un caso, le immagini delle telecamere raccontano in diretta il film della brutale aggressione a coltellate. Nell’altro, descrivono un incontro che potrebbe essersi concluso in maniera tragica. I primi frame in ordine di tempo finiti agli atti dell’inchiesta del pm Francesco De Tommasi sul tentato omicidio di via Napo Torriani si riferiscono all’aggressione avvenuta alle 6. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Emanuele De Maria: reinvenzione personale come receptionist all’hotel Berna di Milano - Nel cuore di Milano, presso l’hotel Berna situato in via Napo Torriani, si respira un’atmosfera positiva e accogliente. Un recente colloquio ha rivelato come il clima lavorativo sia particolarmente sereno e stimolante, tanto che anche chi porta una storia complicata ha trovato in questo ambiente un nuovo inizio. Le parole esplicative, rivolte a un noto […] L'articolo Emanuele De Maria: reinvenzione personale come receptionist all’hotel Berna di Milano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Milano, detenuto 35enne Emanuele De Maria viola rientro in carcere e accoltella a collo e torace egiziano di 50 anni, erano colleghi all'hotel Berna - Emanuele De Maria era in carcere per scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto a Castel Volturno nel 2016 dopo aver sgozzato una escort di 23 anni. Ora è ricercato Un detenuto napoletano di 35 anni del carcere di Bollate, Emanuele De Maria, autorizzato a lavorare all’esterno n 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

