Emanuele De Maria evaso e ora in fuga | C’è un legame è giallo sulla collega scomparsa

Un’alba di terrore ha sconvolto Milano il 10 maggio: una donna è scomparsa e un detenuto è in fuga. Sembra l’inizio di un thriller, ma è la cruda realtà accaduta davanti all’elegante Hotel Berna. Il protagonista di questa vicenda è Emanuele De Maria, un detenuto in semilibertà per un femminicidio, ora ricercato per tentato omicidio e forse altro. Le indagini si intrecciano con la misteriosa sparizione di una collega.Aggressione violenta nel cuore di MilanoAlle 6:20 del mattino del 10 maggio, una tranquilla via di Milano si è trasformata in una scena del crimine. Hani Nasr F.A., barista all’Hotel Berna, è stato brutalmente aggredito con cinque coltellate. Il sospettato è Emanuele De Maria, un 35enne napoletano in semilibertà per un femminicidio. Le telecamere di via Napo Torriani hanno ripreso l’attacco, con De Maria che colpisce Nasr con una violenza spietata, ferendolo gravemente al torace, alla schiena, al braccio e, in modo critico, al collo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emanuele De Maria, evaso e ora in fuga: “C’è un legame”, è giallo sulla collega scomparsa

Emanuele De Maria, chi è l’evaso in fuga dopo l’aggressione al collega: scoperta atroce - Il 10 maggio 2025, Milano è stata teatro di un grave episodio di cronaca che ha destato grande preoccupazione tra le autorità e la cittadinanza. Un uomo di 35 anni, originario di Napoli, mentre usufruiva del permesso di semilibertà, ha avuto un violento alterco con un collega di origini egiziane, culminato in un’aggressione con arma da taglio. La vittima è stata colpita al collo e al torace, riportando ferite gravi che hanno richiesto un immediato intervento chirurgico presso l’ospedale Niguarda. 🔗Leggi su tvzap.it

