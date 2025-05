Elodie la mia più grande figuraccia | un racconto sconvolgente

La sua figuraccia più grandeElodie l'ha raccontata nella sua recente intervista a Radio Norba. Una situazione non proprio carina venutasi a creare per via della sua "boccaccia", come la definisce lei. E' successo a un party, mentre si trovava insieme a una persona che conosce, anche se non ha fatto il nome di questo accompagnatore. Dal suo discorso, però, sembra trattarsi di qualcuno di molto influente. Tutto sembrava andare per il verso giusto quando, a un certo punto, la cantante ha notato una persona in lontananza che sembrava intenta a riprenderla con il telefono."Ero ad un after party, c'era un personaggio noto e c'era un ragazzo che da lontano aveva un telefono - ha raccontato -. Nessuno me lo aveva presentato. Io quando le persone mi fotografano, mi fanno dei video senza parlare con me, mi fa stare male. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elodie, "la mia più grande figuraccia": un racconto sconvolgente

Segui queste discussioni sui social

Gli ospiti della nuova puntata.#CTCF #fabiofazio #nove #francescototti #elodie #robertosaviano org/che-tempo-che-fa-con-fabio-fazio-su-nove-tra-gli-ospiti-francesco-totti-roberto-saviano-elodie/ Leggi la discussione

Ma #Elodie sta cantando "Sinceramente" di #Annalisa o è una mia impressione? #Sanremo #Sanremo2025 Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Martinez: “Sogno di vincere qui. L’Inter è l’opportunità più grande della mia vita” - Complice l’infortunio rimediato da Yann Sommer sta toccando a Josep Martinez difendere i pali della porta nerazzurra. Prima di questo filotto di partite il portiere spagnolo era stato chiamato in causa solo una volta, una poca continuità di utilizzo che comunque non sta incidendo sulle sue attuali prestazioni, con ben 3 clean sheet tra Serie A, Coppa Italia e Champions League in 4 partite.A tutto JosepAnche per questo motivo l’estremo difensore è stato scelto come protagonista per il Matchday Programme di Inter-Monza, format nerazzurro che permette ogni weekend di far conoscere meglio ai ... 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

Giancarlo Magalli: “Mia moglie mi tradì con il suo psicologo. Il dolore più grande della mia vita” - A “La Volta Buona” si discute dei tradimenti pubblici delle star e Caterina Balivo raccoglie lo sfogo di Giancarlo Magalli […]Continua a leggere Giancarlo Magalli: “Mia moglie mi tradì con il suo psicologo. Il dolore più grande della mia vita” su Perizona.it 🔗Leggi su perizona.it

Carlo De Benedetti da Augias: “Steve Jobs mi propose di entrare in Apple e dissi no, il più grande errore della mia vita” - In una puntata de La Torre di Babele di Corrado Augias su La7, l'ex presidente di Olivetti racconta in una lunga intervista gli scontri con Gianni Agnelli ai tempi di Fiat e l'incontro con Steve Jobs, che gli propose di entrare in Apple prima che diventasse gigante tech.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Elodie, la mia più grande figuraccia: un racconto sconvolgente | .it; Blog | Sanremo 2025, Marcella Bella come Bertè celebra la libertà e l'indipendenza delle donne; Marcella Bella a Sanremo 2025 con “Pelle Diamante”, il testo e il significato: “Mi rivolgo a ogni donna”; Sanremo 2025, le pagelle delle canzoni in anteprima: Giorgia, Tony Effe, Olly e Noemi puntano al podio. Fedez cupo e Bresh bella sorpresa. 🔗Ne parlano su altre fonti