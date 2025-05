Elmas a Sky | Queste partite sono bellissime perché l’Inter è una grandissima squadra Futuro? Ecco cosa dico

Eljif Elmas, centrocampista del Torino, ha parlato poco prima dell’inizio del match di Serie A contro l’Inter. Le dichiarazioni Nel prepartita di Torino-Inter, valido per la 36ª giornata di Serie A, Eljif Elmas ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista macedone, ex Napoli, vede nella sfida odierna un’occasione speciale per . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Elmas a Sky: «Queste partite sono bellissime perché l’Inter è una grandissima squadra. Futuro? Ecco cosa dico»

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#Vanoli al termine di @[email protected] - @[email protected]: "Gli acquisti di #Elmas e #Casadei mi hanno permesso di adottare un modulo più offensivo" me/CyaaA Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Prima dei sogni come De Bruyne c’è la realtà, ci sono tre partite (Sky) - Prima dei sogni come De Bruyne c’è la realtà, ci sono tre partite (Sky)A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte insieme a Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Tante le voci intorno agli azzurri e al club, tra mercato, impegni societari e l’obiettivo dei sette punti in tre partite per la certezza scudetto. Intanto servono i tre punti contro il Genoa, vittima preferita di Lukaku. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Thuram a Sky: «Bayern Monaco ai quarti? Tutte le squadre sono battibili, la caviglia mi fa ancora male, non sono al 100%. Sul Triplete rispondo così» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League sul FeyenoordIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, Marcus Thuram ha espresso tutta la propria gioia per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.INTER TRA LE MIGLIORI 8 D’EUROPA, L’APPETITO VIEN MANGIANDO? – «Abbiamo fatto una buona partita stasera, abbiamo vinto, siamo passati al turno successivo. 🔗Leggi su internews24.com

Fiorentina Juve, altra sfilza di record negativi! Solo due volte nella storia si sono verificati questi casi: e da 13 anni non si subivano 7 reti in due partite - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, altra sfilza di record negativi dopo la brutta sconfitta al Franchi: momento da cancellare per i bianconeriAltra brutta sconfitta della Juve che continua a battere record. 7 gol subiti in due partite per i bianconeri: una cosa che non succedeva da 13 anni oltre ad aver perso due partite consecutivamente con almeno tre gol di scarto come riportato da Opta. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Torino, Elmas a Sky : L'Inter è una grandissima squadra, speriamo di metterli in difficoltà; Elmas pre Torino-Inter: “Faccio il mio meglio. Futuro? Vedremo”; Elmas: “Inter grandissima squadra, cercheremo di metterli in difficoltà. Queste partite…”; Monza-Torino 0-2, gol e highlights: decidono Elmas e Casadei. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Torino, Elmas a Sky: "L'Inter è una grandissima squadra, speriamo di metterli in difficoltà" - "Queste partite sono bellissime perché l'Inter è una grandissima squadra e ha fatto un grande campionato, ma noi siamo a casa e giochiamo per vincere. Speriamo di metterli in difficoltà". Lo dice Elji ... 🔗msn.com

Elmas: «Inter fortissima, ma il Torino vuole vincere. Futuro incerto» - Eljif Helmas ha parlato nel pre-partita di Torino-Inter, match che si disputerà alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le sue - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Elmas prima di Torino-Inter: “Sono venuto qui per dare il massimo” - Eljif Elmas ha parlato prima dell'inizio di Torino-Inter ai microfoni di DAZN: "Spero di fare bene in queste partite" ... 🔗msn.com