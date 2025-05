Elmas a Dazn | Grande Inter contro il Barcellona oggi giocherà per vincere! Tanti amici di Napoli mi hanno scritto dei messaggi…

Elmas a Dazn: «GrandeIntercontro il Barcellona, oggigiocherà per vincere! Tantiamici di Napoli mi hannoscritto dei messaggi.» Le parole del centrocampista granataIntervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Eljif Elmas, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:LE PAROLE– «Le due partite dell’Inter sono state grandissime contro una squadra fortissima. L’Inter è sempre l’Inter e giocherà sempre per vincere, hanno ancora tre partite per provare a vincere il campionato. Torino piazza bellissima con Grande storia, sto cercando di fare il massimo perché i tifosi si meritan il meglio. Tanti napoletani mi hannoscritto in tutta la settimana, mi hanno chiesto di regalargli qualcosa. Vediamo cosa succederà»Le formazioni ufficialiTORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Elmas a Dazn: «Grande Inter contro il Barcellona, oggi giocherà per vincere! Tanti amici di Napoli mi hanno scritto dei messaggi…»

Segui queste discussioni sui social

#Vanoli al termine di @[email protected] - @[email protected]: "Gli acquisti di #Elmas e #Casadei mi hanno permesso di adottare un modulo più offensivo" me/CyaaA Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, #Vanoli: "#Elmas e #Vlasic sono tornati carichi dalla nazionaleOut un attaccante" me/lmAHS Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sohm a Dazn: «Sfidiamo l’Inter con coraggio, vogliamo fare una grande partita» - di RedazioneSohm a Dazn, le parole del centrocampista prima di Parma Inter: le dichiarazioni verso la sfida del TardiniSohm ha parlato a Dazn, le dichiarazioni del centrocampista a pochi minuti dalla partita Parma Inter del Tardini, che vede in palio punti importanti sia per la salvezza che per lo scudetto.LA SFIDA – «Vogliamo fare una bella partita contro una squadra forte, con coraggio e giocare tutti insieme. 🔗Leggi su internews24.com

Conte a Dazn: «Napoli Inter? Grande prestazione, ma un po’ di disappunto per una cosa. Ora vogliamo…» - di RedazioneConte a Dazn, l’ex nerazzurro parla dopo Napoli Inter, ecco il messaggio alla squadra, il pensiero sulla squadra di Simone Inzaghi e sullo scudetto…Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo Napoli Inter. Ecco un estratto delle sue parole ai margini della gara all’emittente:CONTE DOPO NAPOLI INTER – «Il premio sono i due giorni di riposo che do visto che giochiamo domenica prossima, stacchiamo due giorni e stiamo con le famiglie, l’alternativa era trovarsi domani al campo. 🔗Leggi su internews24.com

Nicola a Dazn: «Per noi gara importante, ma l’Inter è un grande avversario! Non dobbiamo rinunciare…» - di RedazioneNicola a Dazn: «Per noi gara importante, ma l’Inter è un grande avversario! Non dobbiamo rinunciare…» Le parole del tecnico del CagliariDavide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro l’Inter. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:GARA – «Incontriamo un grande avversario come l’Inter impegnato tra due gare di Champions League. 🔗Leggi su internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o sky, orario; Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming; Torino-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o sky, orario - Torna in campo l'Inter. Dopo la qualificazione alla finale di Champions League dopo aver battuto il Barcellona ai tempi supplementari, la squadra di Inzaghi torna a giocare in campionato. I nerazzurri ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o sky, orario - Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibile scelte di Vanoli e Inzaghi ... 🔗corrieredellosport.it

Torino-Inter domenica ore 18: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv - Torino-Inter, sfida valida per la 36ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 11 maggio alle 18:00: dove vederla in tv e streaming ... 🔗fcinter1908.it