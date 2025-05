Elezioni regionali la Lega gioca d' anticipo e lancia il programma | ecco le 5 priorità per la Campania

La Lega pensa già al programma in vista delle Elezioniregionali. Nella giornata di sabato l’incontro programmatico che ha visto la partecipazione del sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale, Claudio Durigon, del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, del responsabile regionale dei. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Elezioni regionali, la Lega gioca d'anticipo e lancia il programma: ecco le 5 priorità per la Campania

Segui queste discussioni sui social

ALBANIA: Il paese al voto, tra corruzione, Tik Tok e futuro europeo, da East JournalSarà la prima elezione in cui potranno votare anche gli albanesi residenti all’estero, circa 1 milione di persone con diritto di voto che potrebbero risult… Leggi la discussione

[TOSCANA] ELEZIONI REGI­ONALI TOSCANA 2025: POTERE AL POPOLO CI SARÀ PER UNA TOSCANA DEL LAVORO, DELL’ AMBIENTE E DELLA PACE! https://poterealpopolo.org/toscana-elezioni-regionali-2025-pap-lavoro-ambiente-pace/ #Territori #elezioni #Region… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni regionali, la Lega avvisa FdI: «Noi da soli con quattro liste» - VENEZIA - Primo maggio festa dei lavoratori, ma non dei partiti che, almeno per quanto riguarda il Veneto, devono decidere chi candidare alla presidenza della Regione del Veneto per il dopo Zaia.... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Elezioni regionali, la candidata della Lega non piace a Vannacci. Verso una lista del Mondo al contrario - Le elezioni regionali stanno smuovendo gli animi del centro destra toscano. Già ci sono quattro candidati: il primo lo ha lanciato la Lega con Elena Meini, a seguire si è espressa la compagine di Fratelli d'Italia che ha confermato le voci delle settimane precedenti con l'impegno in prima persona... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Elezioni regionali: "Il Veneto alla Lega". Centrodestra spaccato - Inesorabili le elezioni regionali si avvicinano, il buco nero della destra e il vero scoglio resta il Veneto. Il braccio di ferro tra FdI e Lega prosegue, ma il tempo stringe. Il tentativo di Luca Zaia (foto) di posticipare le elezioni fino alla primavera del 2026 è stato affondato dal Consiglio di Stato: "Le norme regionali sulla durata degli organi elettivi devono conformarsi a quelle nazionali", il parere emesso dai giudici l’altro giorno. 🔗Leggi su quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni regionali, la Lega gioca d'anticipo e lancia il programma: ecco le 5 priorità per la Campania; Elezioni regionali, cosa sta succedendo davvero; Elezioni regionali Veneto 2025, quando si vota e chi sono i candidati: il caso Zaia e gli strascichi nel Governo; Referendum e regionali, Meloni gioca d’anticipo e avvia la “fase due”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni regionali, Durigon (Lega): “Pronti a guidare il cambiamento in Campania” - Durante un incontro che si è tenuto ieri a Napoli, la Lega ha rilanciato la sua azione politica in Campania in vista delle prossime elezioni regionali. E' stata una riunione programmatica che ha visto ... 🔗corriereirpinia.it

Elezioni regionali: "Il Veneto alla Lega". Centrodestra spaccato - Inesorabili le elezioni regionali si avvicinano, il buco nero della destra e il vero scoglio resta il Veneto. Il braccio di ferro tra FdI e Lega prosegue, ma il tempo stringe. Il tentativo di Luca Zai ... 🔗msn.com

Veneto, Lega: "Tosi presidente? I top player sono nostri. Lavoriamo per l'unità del Cdx ma siamo pronti alla corsa solitaria, Zaia in prima linea" - "E' davvero singolare che io venga accusato di voler rompere il Centrodestra da parte di Flavio Tosi quando proprio da lui e dal suo partito, Forza Italia, piovono tutti i giorni attacchi alla maggior ... 🔗affaritaliani.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: