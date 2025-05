Elezioni in Albania il premier Rama in netto vantaggio

In breve da Zazoom:

Tirana, 11 maggio 2025 – Edi Rama si afferma ancora una volta nella storia politica albanese, diventando il premier più longevo del post-comunismo. Secondo i primi exit poll di Albanian Post, il leader del Partito Socialista ottiene la maggioranza parlamentare per la quarta volta consecutiva, consolidando così la sua posizione di rilievo nel panorama politico del Paese. I dati preliminari indicano un convincente 51,8% per il PS.

Tirana, 11 maggio 2025 – Edi Rama fa (ancora e molto probabilmente) la storia e si conferma il premier più longevo del post-comunismo. Secondo i primi exit poll di Albanian post, il leader del Partito socialista albanese, in carica ininterrottamente dal 2013, si aggiudica per la quarta volta consecutiva la maggioranza in parlamento. I primi dati parlano chiaro: il Ps ottiene il 51,8% dei consensi e 79 seggi su 140 (5 in più rispetto al 2021), con un’affluenza alle ore 16 intorno al 35,8%. Un risultato che proietta Tirana più vicino all’Europa, visto che Rama punta all’adesione alla Ue entro il 2030, e che era abbastanza prevedibile, nonostante le incognite che aleggiavano sulle Elezioni. La prima era rappresentata dalla diaspora: a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, infatti, circa 1,8 milioni di albanesi all’estero (il 36% dell’elettorato) potevano esercitare il proprio diritto di voto a distanza, senza dover tornare in patria. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni in Albania, il premier Rama in netto vantaggio

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni Albania, il premier socialista Edi Rama (47%) verso il 4° mandato, sfida contro il conservatore Sali Berisha (34%) - Rama verso uno storico quarto mandato, sulla sua strada il Partito Democratico di Berisha Al via le elezioni in Albania per scegliere il nuovo premier, che con molta probabilità sarà ancora Edi Rama. Il leader socialista va infatti verso uno storico quarto mandato. A sfidarlo nelle urne c'è i 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per il premier socialista Edi Rama - Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Elezioni Albania, Rama confermato premier per un quarto mandato con il 52%, sconfitto il conservatore Berisha, 38% - Rama consolida la maggioranza assoluta in Parlamento (79 seggi su 140 totali): sconfitto il Pd di Sali Berisha, con 54 seggi Edi Rama si conferma premier albanese per il quarto mandato di fila. Le ultime elezioni hanno infatti decretato questo: Rama si è imposto con il 51% dei voti ottenendo 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Elezioni Albania 2025, diretta risultati/ Sondaggi Governo: Premier Edi Rama tenta il ‘poker’ contro Berisha; Elezioni in Albania, il premier Rama punta al quarto mandato; Exit poll Albania, netta vittoria del premier Edi Rama; Elezioni Albania, i risultati: urne chiuse, attesa per lo spoglio. Tensione e arresti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per Edi Rama. Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 seggi su 140 - Elezioni in Albania, a urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione «Albanian Post» conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi ... 🔗msn.com

Elezioni in Albania, in corso lo scrutinio: l'unico exit poll dà il premier Edi Rama vincitore - I sondaggi mostravano Rama in vantaggio su Berisha, indebolito dalle accuse di corruzione. Per la prima volta la diaspora albanese - 250mila elettori - ha partecipato al voto. Alle 18 affluenza al 41 ... 🔗msn.com

Voto in Albania: exit poll, 51,8% al Partito socialista del premier Rama - AGI - Alle elezioni legislative in Albania il Partito socialista del premier Edi Rama ha ottenuto il 51,8% dei voti, conquistando una netta maggioranza parlamentare di 79 seggi su 140. Sono gli exit p ... 🔗msn.com