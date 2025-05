Elezioni Comunali 2027 Sala guarda nella palla di vetro | Alleanze complicate a sinistra

Milano, 11 maggio 2025 – Il rebus delle Alleanze nel centrosinistra alle ElezioniComunali del 2027. Il sindaco Giuseppe Sala fa capire che la composizione della coalizione progressista che si presenterà per la sfida di Palazzo Marino non è scontata. Certo, lui, già al secondo mandato, non potrà ripresentarsi, ma analizza gli scenari possibili, partendo dalla “minaccia“ di Carlo Calenda di presentare un candidato sindaco targato Azione: “Sarebbe un grande vantaggio se la sinistra riuscisse a stare tutta insieme, ma non è semplice. La stagione di sviluppo, di rigenerazione urbana e di internazionalizzazione di Milano che le mie due Giunte hanno incarnato non a tutti piace. Non so se tutta la sinistra abbia voglia di rispettare il lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni. Tutto ciò condizionerà anche la presenza o meno nella coalizione dell’ala più di centro, moderata e liberademocratica”, quella rappresentata dal partito di Calenda. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni Comunali 2027, Sala guarda nella palla di vetro: “Alleanze complicate a sinistra”

