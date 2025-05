© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Albania, Rama confermato premier per un quarto mandato con il 52%, sconfitto il conservatore Berisha, 38%

Rama consolida la maggioranza assoluta in Parlamento (79 seggi su 140 totali): sconfitto il Pd di Sali Berisha , con 54 seggi Edi Rama si conferma premier albanese per il quarto mandato di fila. Le ultime Elezioni hanno infatti decretato questo: Rama si è imposto con il 51% dei voti ottenendo 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Elezioni Albania, Edi Rama verso la riconferma a primo ministro - Il Partito Socialista avrebbe superato il 50% dei voti validi e consoliderebbe così la maggioranza assoluta in Parlamento (79 seggi su 140 totali): sconfitto il Pd di Sali Berisha. Ora l'obiettivo di Rami è l'ingresso nell'Unione Europea nel 2030 🔗 Leggi su ilgiornale.it

Albania, Edi Rama vota per le elezioni parlamentari - Anche Edi Rama ha votato questa mattina per le elezioni generali in Albania, che vedono lui stesso contrapporsi a Sali Berisha. I seggi sono stati aperti questa mattina presto, domenica 11 maggio. 🔗Leggi su lapresse.it