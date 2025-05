Elezioni Albania exit poll | netta vittoria per il premier socialista Edi Rama

Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per il premier socialista Edi Rama

Edi Rama verso la riconferma alla guida dell’Albania: secondo gli exit poll ha stravinto le elezioni - Edi Rama si appresta a restare alla guida dell’Albania. Secondo i primi exit poll diffusi a pochi minuti dalla chiusura delle urne, nelle elezioni legislative svoltesi oggi il Partito socialista guidato da Rama avrebbe ottenuto un’ampia maggioranza: 79 seggi sui 140 complessivi del Parlamento. L’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. Resterebbero le briciole, i rimanenti 7 seggi, al Partito socialdemocratico, vicino a Rama, al nuovo partito “Mundesia” fondato da Agron Shehaj, (centrodestra), e a uno tra i movimenti guidati ... 🔗Leggi su open.online

Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 - In questa tornata elettorale la grande sfida è stata tra l'attuale primo ministro del Paese, il socialista Edi Rama, e tra l'ex presidente della Repubblica ed ex premier, Sali Berisha, leader del Partito democratico di centrodestra e a capo di una larga coalizioneL'articolo Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Voto in Albania: exit poll, 51,8% al Partito socialista del premier Rama - AGI - Alle elezioni legislative in Albania il Partito socialista del premier Edi Rama ha ottenuto il 51,8% dei voti, conquistando una netta maggioranza parlamentare di 79 seggi su 140. Sono gli exit p ... 🔗msn.com

